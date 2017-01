Ukrán válság - Folytatódtak a harcok Donyecknél

Tájékoztatása szerint a Moszkva által támogatott szakadárok a frontvonal egész hosszán támadásokat intéztek Grad rakéta-sorozatvetőket és egyéb nehéztüzérségi fegyvereket is bevetve.



Éjszaka valamelyest elcsendesültek a harcok, hétfő reggel azonban ismét heves támadásba lendültek a szakadárok a Donyeck közelében lévő Avgyijivka településnél - számolt be a térségben szolgálatot teljesítő 72-es gépesítettlövész-dandár sajtószóvivője. Olena Mokrincsuk szavai szerint a szakadárok a településnél szintén a minszki egyezményekben tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyvereket is bevetettek. Tájékoztatott továbbá arról, hogy az ukrán katonák az előző napi harcokban elfogtak egy szakadár fegyverest, akit átadtak az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak (SZBU). Ez utóbbi ugyanakkor arról adott hírt, hogy három fegyverest ejtettek fogságba, kettő viszont belehalt sérüléseibe.



A szakadár erők vasárnap indítottak rohamot az ukrán katonai állások ellen Avgyijivka ipari övezetében. A hajnali órákban indult offenzíva során a támadók előbb órákon át aknavetőkkel és kézi fegyverekkel lőttek, majd rohammal próbálták meg elfoglalni az ukrán katonák állásait. Olekszandr Motuzjanik, az elnöki hivatal hadműveleti ügyekben illetékes szóvivője előző napi sajtótájékoztatóján még annyit tudott megerősíteni, hogy három katona halt meg és egy sebesült meg a térségben.



A legfrissebb beszámolók szerint a halálos áldozatok száma összesen ötre nőt, közülük négyen az avgyijivkai rohamban vesztették életüket, és mind a kilenc katona is ott sebesült meg. Katonai források arról számoltak be, hogy újabb és újabb szakadár csapatok érkeznek Avgyijivka térségébe. Ugyanakkor erősítést kaptak az ukrán katonák is, és egyelőre tartják állásaikat.