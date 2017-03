Ukrán nacionalisták a "nemzetek Európáját" éltető fekete ruhás felvonulást tartottak Ungváron

A fekete ruhát és az arcot takaró fekete álarcot viselő, ukrán nacionalista zászlókat lobogtató 150 főnyi "fekete menet", amelynek résztvevői felerészben iskoláskorú fiatalok voltak, nacionalista jelszavakat harsogva vonult át - sötétedés után fáklyákat gyújtva - a városon. A Petőfi téren, a költő szobra mellett elhaladva, ahol egy évvel ezelőtt a "Késhegyre a magyarokkal!" mondatot kiáltozták, ezúttal - szabatos fordításban - az "Idegen, vésd az agyadba, itt ukrán a gazda!" jelszót skandálták, ami többször elhangzott a menet haladása során. A felvonulás fő jelszava a "Nemzetek Európáját, nemet az Európai Unióra!" volt.



A menet indulása előtt Tarasz Deak, a Karpatszka Szics vezetője a sajtónak elmondta, a nacionalisták 2011 óta emlékeznek meg fáklyás felvonulással Kárpát-Ukrajna 1939. március 14-i kikiáltásáról, és elsősorban azokról - a szavaival - "ukrán hősökről, akik fegyverrel a kezükben estek el a Horthy admirális több ezer fős csapataival vívott harcban". Szerinte ez a küzdelem "élesztette újjá az ukrán lelkiséget a kárpátaljai emberekben". Mint kifejtette, jelenleg hasonló időket élünk, mint 78 évvel ezelőtt, de most a nemzetek Európájáért és a liberális dekadencia ellen kell küzdeni, és "fel kell készülni a kontinensen várható vallásháborúra", amely - mint vélekedett - az Európát elárasztó muzulmán menekültek miatt fog kitörni.



A kárpátaljai ukrán nacionalista politikus kijelentette, az egyik fő feladatnak Kárpátalja "sima" ukránosítását tekinti, mert szerinte komoly gondot jelent, hogy a határ menti magyar falvak lakossága nem beszél ukránul, és nem is akar megtanulni, ezért "nem érzékeli, hogy Ukrajnában él". Úgy vélte, növelni kell a magyar településeken a tanárok fizetését, hogy hatékonyabb legyen a magyarok tanítása ukrán nyelvre, amelynek az elsajátításával majd tudatosul bennük, hogy Ukrajnában élnek. Ennek kapcsán elmondta, veszélyesnek tartja a Jobbik szerinte revizionista, ukrán, román és szerb területek elcsatolását célul tűző ideológiáját annak tükrében, hogy Magyarországon ez a második számú politikai erő, és tartani kell a kormányra kerülésétől.



Deak hangsúlyozta: a Karpatszka Szics összefogásra törekszik a szomszédos országokban élő "bajtársakkal", ezért - demonstrálandó, hogy a szervezet nem soviniszta - a mostani felvonulásra Magyarországról és Szerbiából is meghívtak "harcostársakat".



Az MTI érdeklődésére a nacionalista vezető elmondta, hogy a Jobbik ideológiáját elutasító két magyar van a menetben, de nem fedheti fel a kilétüket, sem a szervezeteket, amelyeket képviselnek, s az illetők ilyen megfontolásból nem viselnek jelképeket, nem visznek magyar zászlót.

A sajtó előtt tett nyilatkozatában elhangzottakat Tarasz Deak megismételte a felvonulás résztvevői előtt elmondott beszédében is.