Ukrajna leállította az Oroszországgal kötött gazdasági együttműködési programját

Az ukrán kormány leállította az Oroszországgal kötött, 2011-2020 közötti időszakra vonatkozó gazdasági együttműködési programot - jelentette be Volodimir Hrojszman miniszterelnök szerdán a kabinet kijevi ülésén.



Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint a kormányfő a döntés mellett érvelve rámutatott: Ukrajnának át kell orientálnia gazdaságát annak érdekében, hogy a nyersanyagok importja tekintetében megszűnjön függősége Oroszországtól.



Hrojszman a döntés elfogadását követően utasította a külügyminisztert, hogy a program leállításáról hivatalosan értesítse az orosz kormányt.



A dokumentumot 2011. június 7-én írta alá orosz részről az akkor miniszterelnöki tisztet betöltő Vlagyimir Putyin jelenlegi államfő, ukrán részről pedig Mikola Azarov kormányfő. A megállapodást még az európai integrációt és hatalomváltást követelő Majdan-tüntetések nyomán 2014-ben leváltott Viktor Janukovics Moszkva-barát volt elnök hivatali idejében kötötték - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.



A gazdasági együttműködés programja összegezte Ukrajna és Oroszország elképzeléseit a hosszú távú, kölcsönösen előnyös, két egyenjogú partnerállam közötti gazdasági együttműködés lehetőségeiről. A program meghatározta az ukrán-orosz gazdasági együttműködés fejlesztésének céljait és eszközeit, továbbá fő irányait és prioritási területeit, a várt eredményeket.



Az UNIAN kiemelte, hogy a program egyebek mellett rendelkezett nemcsak az egymás közötti kereskedelmi korlátozások eltörléséről, de az Ukrajnán átvezető orosz gáztranzittal összefüggésben 2006-2009 között kialakult konfliktusok miatt keletkezett veszteségek kompenzálásáról is.



2014-ben viszont a fegyveres agresszióval párhuzamosan Oroszország gazdasági, kereskedelmi "háborút" is indított Ukrajnával szemben, embargóval sújtott számos kulcsfontosságú ukrán exportterméket. Ennek következtében a teljes ukrán kivitel Oroszországba irányuló része az addigi csaknem 30 százalékról 9 százalékra esett - emlékeztetett az ukrán hírügynökség.



Az Ukrajinszka Pravda megemlítette: Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter már korábban kifejezésre juttatta azon álláspontját, hogy Kijevnek a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkentenie gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait Oroszországgal.