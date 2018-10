Ukrajna kiutasítja a beregszászi magyar konzult

Az ukrán külügyminisztérium csütörtökön diplomáciai jegyzékben tájékoztatja Magyarországot arról, hogy a beregszászi magyar konzulnak el kell hagynia Ukrajnát - közölte Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szerdán Kijevben. Klimkin a Tudor Ulianovschi moldovai külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt erről.



Az ukrán miniszter az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint kijelentette, hogy "civilizált országokban, mint amilyen Ukrajna is, erővel nem toloncolnak ki az diplomatákat".



"Hiszen civilizált emberek vagyunk, udvariasak, de ugyanakkor kemények és következetesek... Természetesen önként hagyja el az országot, de minden pofonegyszerű, már mondtam. Javasoltam Szijjártó Péter (magyar külügyminiszternek), hogy rendelje haza. (...) Ha ez nem történik meg, és ahogy értelmezem a magyar álláspont miatt ez így lesz, holnap a magyar félnek átadunk egy jegyzéket arról, hogy fel kell hagynia munkájával Ukrajnában, így értelemszerűen távoznia kell Ukrajnából" - fejtette ki Klimkin.



Két hete az Ukrinform ukrán állami hírügynökség kiszivárogtatott egy rejtett kamerával készült felvételt, amely felkerült a YouTube videomegosztóra is. Ezen ukrán állampolgárok magyar állampolgársági esküt tesznek és magyar útlevelet kapnak a beregszászi konzulátuson. A felvétel miatt tovább romlott Magyarország és Ukrajna viszonya. Pavlo Klimkin külügyminiszter ugyanis kijelentette, hogy a beregszászi magyar konzulátus alkalmazottai megsértették Ukrajan törvényeit, ezáltal a konzuli tevékenységről szóló bécsi egyezményt. Kifogásolta továbbá, hogy a konzulátus munkatársai azt javasolták az esküt tevőknek, hogy titkolják el magyar útlevelüket az ukrán hatóságok elől.



Múlt szerdán New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés ülésszakának helyszínén Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után Klimkin közölte, hogy Ukrajna rövid időn belül kiutasítja a beregszászi magyar konzult, amennyiben Magyarország nem hívja vissza.



Menczer Tamás, a magyar tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára múlt vasárnap Budapesten arról tájékoztatott, hogy az ukrán külügyminiszter New Yorkban Szijjártó Péternek elismerte: Ukrajnában nincs olyan törvény, amely tiltaná egy másik ország útlevelének birtoklását. Emellett Ukrajnában semmilyen törvény nem tiltja egy másik ország útlevelének átadását, és Ukrajnában nem minősül az sem büntetendő cselekedetnek, ha valaki nem számol be egy másik ország útlevelének birtoklásáról - fejtette ki az államtitkár, aki megerősítette, Magyarország mindezek miatt nem hív vissza sem főkonzult, sem konzult Beregszászról, "akárhogy is javasolják ezt az ukránok".



Pavlo Klimkin a Jevropejszka Pravda ukrán portálon szerdán közölt cikkében is elismerte, hogy Ukrajnában a kettős állampolgárság nem von maga után sem büntetőjogi, sem adminisztratív felelősségre vonást, pusztán az országban "nem nézik jó szemmel" a külföldi útlevelek "osztogatását", a kiutasítást pedig azzal indokolta, hogy ezt a kifogásolt tevékenységet folytatta a magyar konzulátus Ukrajna területén, ami szerinte ügyszintén ellentétes a bécsi egyezménnyel.