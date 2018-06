Ukrajna is beszáll a Hyperloop vákuumvasút fejlesztésébe

Ukrajna is élénken érdeklődik a jövő szupervonata, a vákuumvasút iránt: csütörtökön együttműködési memorandumot írt alá Kijevben Volodimir Omeljan ukrán infrastrukturális miniszter Dirk Ahlbornnal, a Hyperloop Transportation Technologies (HTT) vállalat vezérigazgatójával - adta hírül a tárca hivatalos honlapján.



A dokumentumban a felek kifejezték szándékukat, hogy egy közös központot hoznak létre Ukrajnában, ahol a Hyperloop technológia fejlesztésében élen járó HTT vállalat ukrán szakemberekkel együtt dolgozik a technológia továbbfejlesztésén. Egyelőre még nem dőlt el, hogy ez a központ Kijevben vagy a keleti országrészben lévő Dnyipro városában lesz-e. Az emlékeztető aláírói vállalták azt is, hogy közösen keresnek befektetőket a projekt finanszírozásához. Az infrastrukturális miniszter hangsúlyozta: mindenképpen az a cél, hogy a projekt kereskedelmi szempontból sikeres legyen.



Omeljan már februárban közölte, hogy a tervek szerint jövőre elkezdődhet egy Hyperloop tesztpálya építése Dnyipróban magánbefektetői finanszírozásból.



A Hyperloop acélcsövekből álló közlekedési rendszer, vákuumos belsejében légnyomással hajtott lebegő, úgynevezett kapszulavonatokkal. Becslések alapján a közlekedési eszköz képes meghaladni az óránkénti 600 kilométeres sebességet. Az infrastrukturális minisztérium egy illetékese az UNIAN hírügynökségnek kifejtette, hogy egy kilométer földfelszíni csővezeték megépítése a HTT előzetes becslése szerint Ukrajnában mintegy 10 millió dollárba kerülne, ez olcsóbb, mint hagyományos vasutat építeni. A föld alatti Hyperloop azonban nyolcszor ennyibe kerülne.



A miniszter a várható Hyperloop jegyárakkal kapcsolatban előrebocsátotta, hogy amíg nem bizonyosodnak meg a rendszer biztonságosságáról, csak teherszállításban gondolkodnak. Ha viszont megindulhat majd a személyszállítási is, szerinte a Hyperloop vonatokra olcsóbbak lesznek a jegyek, mint a hagyományosokra vagy a repülőgépekre, mert a vákuumvasút infrastruktúrájának fenntartása kevesebbe kerül. Megjegyezte, hogy az egymástól 470 kilométerre lévő Kijev és Odessza közötti utat a Hyperloop fél óra alatt tenné meg, most ugyanez tíz óra vonattal, repülővel pedig egy óra.