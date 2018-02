Újranyitják a magyar nagykövetséget Angolában

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újranyitja a magyar nagykövetséget Angolában szerdán.



A tárcavezető telefonon úgy nyilatkozott az MTI-nek, hogy Magyarország az elkövetkező időben több figyelmet fordít az együttműködésre Angolával, aminek egyrészt gazdasági, másrészt biztonsági oka van.



Emlékeztetett: Magyarország nem ért egyet azzal az ENSZ-megközelítéssel, hogy a migráció jó és megállíthatatlan, "mi a migrációt nagyon komoly biztonsági kockázatnak tartjuk", ezt az európai terrorcselekmények már bebizonyították. Ugyancsak ezt bizonyítja, hogy amikor "Afrikában országokon keresztül-kasul járkálnak milliók", az több országot destabilizál a kontinensen, ami komoly biztonsági kockázatot jelent Európára - magyarázta.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: "a migráció igenis megállítható", ezt Angola is bebizonyította, ahol elképesztő erőfeszítéseket tesznek a határok védelmére a szomszédos országokból érkező jelentős migrációs nyomással szemben. Európának meg kellene becsülnie azokat az afrikai országokat, amelyek sem kibocsátói a migrációnak, sem tranzitútvonalként nem szolgálnak - vélekedett.



Úgy látja, meg kell becsülni azokat az országokat, amelyek jelentős erőfeszítéseket tesznek a gazdasági és biztonsági stabilitásuk, valamint a határaik védelme érdekében. Angola ilyen ország, amely bizonyította, hogy az illegális bevándorlás megállítható - jelentette ki.



A külügyminiszter kifejtette: Magyarország felújítja a biztonsági együttműködését Angolával. Korábban a helyi haderő több tisztje és tiszthelyettese vett részt Magyarországon különböző képzési programokban, és most újraindítják ezt az együttműködést.



Megjegyezte: Magyarország 20-ról 50-re emeli az angolai hallgatóknak biztosított ösztöndíjak számát.



Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy 2017-ben egy év alatt több mint húszszorosára nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, amely így már meghaladja a 80 millió dollárt. Két területen nyílik komoly perspektíva az együttműködésre: az energiaellátásban és a vízgazdálkodásban - mutatott rá.



Mint mondta, Angola szeretné elérni, hogy 2020-ra a lakosság 50 százalékának legyen lehetősége hozzájutni a villamos energiához, és előrehaladott tárgyalásokat folytatnak arról, hogy két nagy multinacionális vállalat Magyarországon gyártott turbináit és generátorait vásárolják meg ehhez százmillió dolláros nagyságrendben. Ehhez az Eximbank 172 millió dolláros hitelkeretet nyitott - tette hozzá.



A tárcavezető közölte: másrészt Angolában csak a lakosság 49 százaléka fér hozzá megfelelő ivóvíz-szolgáltatáshoz, ezért most az ország 43 járási székhely vízellátását kívánja magyar vállalatokra bízni. Az Eximbank ehhez is biztosítani tudja a megfelelő hitelkeretet - jegyezte meg.



Hozzáfűzte: Angola vált az afrikai kontinens elsőszámú kőolaj- és harmadik számú gyémántkitermelőjévé.



A külügyminiszter kitért rá: aláírták a mezőgazdasági együttműködési megállapodást, parafálták a diplomata- és szolgálati útlevelek vízummentességéről szóló megállapodást, és a külügyi intézetek, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az angolai Agostinho Neto Egyetem közötti megállapodást írtak alá.



Szijjártó Péter közölte: Luandában találkozott az angolai alelnökkel, a parlament elnökével, tárgyal továbbá a külügyi államminiszterrel, az energia- és vízügyi miniszterrel, az oktatási miniszterrel, valamint a parlament külügyi bizottságának elnökével.