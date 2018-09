Újra medve támadt emberre Székelyföldön

Medve támadt egy férfira szerda délután a székelyföldi Csíkkarcfalván - közölte az Agerpres hírügynökség, a Hargita megyei önkormányzat közleményére hivatkozva.



A sebesült egy a Borboly Csaba megyei tanácselnök közösségi oldalán közzétett filmen a kórházi ágyban fekve mesélte el a történteket. Mint közölte: kerékpárral haladt el egy olyan kukoricatábla mellett, amelyben - mint kiderült - nyolc medve tartózkodott. Ezek közül négy kirohant az útra, de három azonnal vissza is fordult. A férfi megijedt, elesett, és - állítása szerint - egy legalább 400 kilós barnamedve rontott rá. Az áldozat a kerékpárral próbált védekezni, ezt szembedobta az állattal, de nem tudta elkerülni a karmolásokat.



Konrád Judit, a Hargita megyei kórház igazgatója az MTI-nek elmondta: mentővel hozták be a sérültet Csíkszeredába, a kórház sürgősségi ügyeletére. Az áldozat felszíni karmolásokat szenvedett a combján, derekán és a fartáján, ezeket kezelték, és átszállították a férfit a fertőző osztályra. Az igazgató hozzátette, a páciensnek több napig a kórházban kell maradnia az ilyen esetekre előírt kezelésre.



Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke közölte: felvette a kapcsolatot az illetékes vadásztársasággal, és remélhetőleg már csütörtökön benyújtják a minisztériumba a medve kilövésére vonatkozó kérelmet. A megyei tanácselnök azt is tudatta, hogy arra kérte Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi minisztert, hogy értékelje újra, és hagyja jóvá a közelmúltban benyújtott és elutasított felcsíki medvekilövési kéréseket.



Borboly arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt évek tapasztalata szerint a kukoricatáblák környékén ősszel fokozódik a medveveszély. Hozzátette: csak a prevenciós kvóták elfogadásával lehet a helyzetet kezelni.



Romániában gyakorivá vált, hogy a medvék a településeken keresnek élelmet maguknak, és a lakosságot is veszélyeztetik. A székelyföldi Hargita megyében az év eleje óta immár tíz személy került kórházba medvetámadás következtében. A medvék túlszaporodása 2016-tól vált nyilvánvalóvá, amikor a Ciolos-kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak.



Tavaly a Környezetvédelmi Minisztérium sürgősségi beavatkozási kvótát fogadott el, amely alapján külön minisztéiumi engedéllyel ki lehet lőni vagy át lehet telepíteni a veszélyes állatokat.



A 2017-es állománybecslés adatai szerint Romániában mintegy 6800 medve él, és a medveállomány túlnyomó része, mintegy 5300 példány a székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében található.