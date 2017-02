Újabb zikavírus fertőzötteket jegyeztek fel Angolában

Két újabb, zikavírussal fertőzött beteget jegyeztek fel Angolában - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön.



"Egy kisfejűséggel született csecsemőről és az anyjáról van szó", akik a fővárostól, Luandától 60 kilométerre található Bengo tartományban élnek - közölte Hernando Agudelo, a WHO angolai képviselője.



"A mikrokefáliás eset azt jelzi, hogy a vírus több mint kilenc hónapja fertőz Angolában" - tette hozzá.



Az angolai egészségügyi hatóságok két másik esetet is feljegyeztek az elmúlt hónapokban. Egy Angolán átutazó francia, valamint egy luandai férfinél fedezték fel a vírust.



Az egyiptomi csípőszúnyog csípésével, valamint a legújabb kutatások szerint nemi úton is terjedő zikavírus 2015-ben került be a köztudatba, és azóta 73 országban regisztráltak megbetegedéseket. A magzati korban kisfejűséget (mikrokefáliát) okozó vírus főként Latin-Amerikában, azon belül is Brazíliában fertőzött meg sokakat. A WHO 2016 februárjában "globális közegészségügyi vészhelyzetet" hirdetett a vírus terjedése miatt, amelyet végül novemberben oldott fel.