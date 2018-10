Újabb támadás a cseh katonák ellen Afganisztánban - egy meghalt, kettő megsebesült

Egy cseh katona meghalt, kettő pedig megsebesült hétfőn Afganisztánban, amikor a Herát tartományban lévő Sindand támaszponton egy afgán katona megtámadta a cseh hadsereg egyik harckocsiját - közölte a cseh hadsereg hétfőn késő este honlapján. A két sebesültet azonnal a Bagram támaszponton működő szövetségesi katonai kórházba szállították, életük nincs veszélyben - olvasható a rövid közleményben. További részletek nem ismeretesek. A hadsereg később azt is bejelentette, hogy Lubomír Metnar védelmi miniszter és Ales Oplatka vezérkari főnök kedden délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatót tartanak az ügyben. Néhány napon belül ez már a második támadás cseh katonák ellen Afganisztánban.



Csütörtökön öt cseh járőröző katona sebesült meg a Bagram támaszpont közelében, amikor harckocsijuk mellett robbanószerrel megrakott autó robbant fel. Az Afganisztán keleti részén lévő Bagram támaszpont mellett egy korábbi, augusztus 5-én elkövetett öngyilkos robbanásos merényletben őrjáratban lévő három cseh katona vesztette életét, két afgán és egy amerikai katona pedig megsebesült. A Lidové Noviny című prágai napilap szerdán jelentette, hogy a cseh hadsereg különleges kommandója Afganisztánban megtalálta és megölte annak a helyi terrorista csoportnak az egyik tagját, aki részt vett a szövetséges NATO-katonák elleni, augusztus eleji robbanásos merénylet megszervezésében.



Egy másik terroristát pedig a cseheknek sikerült őrizetbe venniük. A kommandósok állítólag a morvaországi Prostejovban állomásozó 601. különleges katonai egység tagjai voltak. A közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24) később azt közölte: bizalmas forrásokból úgy értesült, hogy az akciónak több halottja és sebesültje is volt. Hivatalosan az egyik értesülést sem erősítették meg, de nem is cáfolták. Néhány biztonsági szakértő bírálta az információk kiszivárogtatását és nyilvánosságra hozását, szerintük ez veszélyeztetheti az Afganisztánban szolgáló többi cseh katona biztonságát. Afganisztánban október elején összesen 346 cseh katona teljesített szolgálatot. A mostani áldozattal a cseh hadsereg 1989 utáni külföldi missziói során már 29 katonáját veszítette el. A tragikus afganisztáni események kapcsán Csehországban újra fellángolt a politikai és a társadalmi vita arról, hogy szükséges-e a cseh katonák részvételére a külföldi missziókban. A lakosság jelentős része a prágai sajtóban megjelent információk szerint megkérdőjelezi a katonák külföldi bevetését.