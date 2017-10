Újabb nő jelentette fel Roman Polanskit

Feljelentést tett egy svájci rendőrségen Roman Polanski ellen egy egykori német színésznő, aki azzal vádolta a filmrendezőt, hogy több mint ötven éve, 15 éves korában megerőszakolta - írta kedden a The Hollywood Reporter.



A 61 éves nő azt állította, hogy 1972 februárjában egy gstaadi házban történt az erőszak - számolt be róla a hollywoodi szaklap a The New York Times értesülését idézve.



Langer a negyedik nő, aki azzal vádolta meg a ma már 84 éves Oscar-díjas rendezőt, hogy erőszakot követett el rajta. Egy svájci rendőri szóvivő szerint Langer szeptember 26-án a St. Gallen-i rendőrségen tett feljelentést Polanski ellen.



Polanski ügyvédje, Harland Braun egyelőre nem akarta kommentálni az újabb vádhoz. Augusztusban Los Angelesben egy Robin néven szereplő nő ugyancsak azzal vádolta meg Polanskit, hogy 1973-ban, 16 éves korában megerőszakolta. 2010-ben pedig Charlotte Lewis brit színésznő állította, hogy 1983-ban, amikor még tinédzser volt, Polanski szexuális erőszakot követett el rajta. A rendező ügyvédje szerint Lewis hazudott.



Polanski 1977-ben egy vádalku reményében elismerte, hogy megerőszakolta a 13 éves Samantha Geimert, és 42 napot töltött börtönben. Ám mikor megtudta, hogy a vádalku ellenére súlyos büntetésre számíthat, az ítélethirdetés előtt megszökött az Egyesült Államokból, amelynek kőrözési listáján máig szerepel. Azóta a francia-lengyel állampolgárságú filmes Franciaországban és Svájcban él.



Az elmúlt évtizedek alatt jogi képviselői többször próbálták elérni, hogy az Egyesült Államokban mentsék fel a rendezőt, maga Geimer is ezt kérte, de a legutóbbi kísérlet sem sikerült, szeptemberben egy kaliforniai bíró ismét úgy döntött, hogy "Polanski ügye folytatódjon".



A zürichi filmfesztiválon tartózkodó rendező, akinek hétfőn mutatták be az új filmjét úgy fogalmazott: "Ami az én vétkemet illeti: az az ügy véget ért. Bűnösnek vallottam magam. Börtönbe mentem. Visszatértem az Egyesült Államokba, hogy letöltsem a büntetést, az emberek ezt elfelejtik vagy nem is tudnak róla. Ezután még itt, Zürichben is ülnöm kellett, ahová a filmfesztiválra érkeztem (2009-ben). Végeredményben négyszer-ötször annyit voltam őrizetben, mint amennyit megígértek."