Újabb nagykoalícióra számít a németek legnagyobb része

A Bild című lapban közölt adatok szerint mély a szakadék a németek kívánságai és várakozásai között. A nagykoalíció igen kevéssé népszerű; csupán 22 százalék szeretné, hogy továbbra is a két legnagyobb politikai erő, a konzervatív uniópártok és a szociáldemokraták együtt irányítsák az országot.



Mégis majdnem minden második német, 48 százalék számol azzal, hogy ismét CDU/CSU-SPD összetételű kormány alakul.



Ez lenne a 2005-2009-es, és a 2013-2017-es ciklus után a harmadik nagykoalíció Angela Merkel kancellár vezetésével, és a negyedik Merkel-kormány.



Az INSA közvélemény-kutató cég felmérése szerint a lakosság csaknem egyharmada, 30 százaléka inkább előrehozott választást szeretne, de csak minden ötödik német, a lakosság 20 százaléka számol azzal, hogy meg is tartják ismét a szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást.



A szeptemberi Bundestag-választás után a győztes CDU/CSU a liberális Szabad Demokrata Párttal és a Zöldekkel kezdett egyeztetést a közös kormányzásról, de a pártok színe alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormányról folytatott tárgyalások november 20-án kudarcba fulladtak.



Azóta Frank-Walter Steinemier államfő igyekszik új lendületet adni a kormányalakításnak. Csütörtök este a nagykoalíció pártjainak vezetőivel, Angela Merkellel, Horst Seehofer és Martin Schulz-cal, a CDU, a CSU és az SPD elnökével egyeztetett. A megbeszélés a tervezett 90 percnél jóval hosszabb volt, 135 percig tartott. Részletek nem szivárogtak ki.



Az egyes pártok vezetősége péntek délelőtt értékeli a tárgyalást, és nap közben várhatóan bejelentik majd, hogy milyen lépéseket terveznek. Az eddigi nyilatkozatok alapján a CDU/CSU szeretné minél hamarabb elkezdeni a közös kormányzás folytatásának lehetőségeit feltérképező előzetes megbeszéléseket, az SPD viszont nem hajlandó elkötelezni magát a nagykoalíció folytatása mellett.



A szociáldemokratáknak nagyon alaposan meg kell tárgyalniuk, hogy milyen formában járulhatnak hozzá Németország következő kormányának megalakításához, és ehhez időre van szükség - nyilatkozott pénteken Hubertus Heil, az SPD főtitkára a párt elnökségének ülése előtt, jelezve, hogy egy CDU/CSU-s vezetésű kisebbségi kormány külső támogatását is lehetségesnek tartják.