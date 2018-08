Újabb menekültügyi vita kezdődött a CDU/CSU német pártszövetségben

Újabb vita kezdődött a menekültügy körül a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségében, ezúttal arról, hogy maradhatnak-e Németországban az elutasított, de jól beilleszkedett menedékkérők.



A szövetségi kormány menekültügyért és társadalmi integrációért felelős CDU-s államminisztere, Annette Widmann-Mauz egy csütörtöki nyilatkozatában kiemelte: támogatja, hogy megadják a maradás esélyét az elutasított menedékkérőknek, akik "jól beilleszkedtek, jól tudnak németül, dolgoznak és nincs semmi a rovásukon".



Ez a német gazdaságnak is fontos - tette hozzá az államminiszter a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva. Kiemelte, hogy gazdasági szervezetek képviselőivel folytatott megbeszélésein rendszeresen téma, hogy ne toloncolják ki azokat az elutasított menedékkérőket, akik megállják a helyüket a munkaerőpiacon.



A maradás esélyének biztosítása hasznos a munkavállalónak, az őt alkalmazó cégnek, és "az egész gazdaságnak és a társadalomnak" - mondta Annette Widmann-Mauz az RBB Inforadio nevű hírrádiójában.



Az államminiszter jelezte, hogy támogatja Schleswig-Holstein tartomány CDU-s kormányfője, Dainel Günter javaslatát az úgynevezett sávváltásról, vagyis arról, hogy valaki a menekültügyi rendszerből kilépve a szakképzett munkavállalók bevándorlását szabályozó rendszer révén szerezhessen engedélyt a letelepedésre.



Az elképzelés szerint a sok szakmában egyre súlyosabb munkaerőhiány enyhítésére lehetővé kell tenni a gazdaságba és a társadalomba sikeresen beilleszkedett elutasított menedékkérőknek, hogy a menekültügyi jogállásuktól függetlenül megpályázhassák a huzamosabb időre szóló tartózkodási engedélyt a képzett munkavállalók bevándorlásáról szóló törvény révén, amelyet a tervek szerint még az idén megalkotnak.



A CDU-ban számos további vezető politikus is támogatja a párt fiatal nemzedékének fő alakjai közé sorolt schleswig-holsteini miniszterelnök javaslatát. A CSU viszont szinte teljes egészében elutasítja. A párt vezető szakpolitikusa, Joachim Herrmann bajor belügyminiszter a Süddeutsche Zeitung című lapnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a "sávváltás" bevezetése visszafelé sülhet el, "ahhoz vezethet, hogy Németország az illegális bevándorlás még inkább vonzó célpontja lesz".



Kivételekről egyedül a kórházi és otthoni ápolási személyzet esetében lehet szó - tette hozzá a bajor tartományi kormány társadalmi integrációs ügyekért is felelős belügyminisztere, utalva arra, hogy a betegápolás és az időskori ápolás területén legkevesebb 35 ezer szakemberre van azonnali szükség Németországban.