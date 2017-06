Újabb londoni merénylet: Theresa May a helyszínen

Összegzés



Egy ember meghalt, nyolcan komolyan, ketten könnyen sérültek meg a támadásban.



A hatóságok terrorcselekményként kezelik az esetet.



A Brit Muszlim Tanács szerint az elkövető szándékosan hajtott a tömegbe.



Egy 48 éves férfit letartóztattak.



Fotó: Reuters

A Scotland Yard terrorcselekményként kezeli az észak-londoni muszlim közösség elleni hétfői támadást. Theresa May miniszterelnök szerint az iszlámgyűlölet is ugyanolyan szélsőséges jelenség, mint a terrorizmus bármely egyéb indítéka.Hétfő hajnalban egy furgon az észak-londoni Finsbury Park mecsetjének tagjai közé hajtott, akik a ramadán böjtjét követő éjszakai imádságról távoztak. A rendőrség végleges adatai szerint egy ember meghalt, nyolc sérültet kórházba szállítottak. Két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket a helyszínen látták el.Theresa May hétfő délutáni nyilatkozatában megismételte azt a korábban is hangoztatott nézetét, hogy Nagy-Britannia hosszú évek óta túlságosan nagy toleranciát tanúsít a szélsőségességgel szemben. May szerint ez érvényes a szélsőségesség minden formájára, beleértve az iszlámgyűlöletet is.A Downing Streeten felolvasott nyilatkozatában a brit miniszterelnök kijelentette: a kormány felülvizsgálja terrorellenes stratégiáját, annak érdekében, hogy a rendőrség és a biztonsági szolgálatok megkapják mindazokat a cselekvési jogköröket, amelyekre szükségük van.A kormány ki fogja gyomlálni a szélsőséges és gyűlöletkeltő ideológiákat a brit társadalomból és az internetről is, és el fogja érni, hogy ezek az ideológiák sehol ne tenyészhessenek biztonságban - fogalmazott.Theresa May, aki hétfőn a brit kormány válsághelyzeti tanácskozó testülete, a COBRA ülésén elnökölt, nyilatkozatában megerősítette, hogy a Finsbury Part mecsetjének közössége elleni támadást egy 48 éves fehér férfi követte el. A kormányfő szerint a rendőrség jelenlegi feltételezése az, hogy a merénylő egyedül cselekedett.Neil Basu, aki a Scotland Yard országos terrorelhárítási tevékenységének összehangolását irányítja, közölte: a nyomozóhatóságok egyelőre nyitott kérdésnek tekintik a gázolásos támadás elkövetőjének indítékait, ettől függetlenül azonban terrortámadásnak tartják a történteket, és a vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága vezeti.Neil Basu hétfői nyilatkozatában elmondta: a támadás akkor történt, amikor a helyi közösség tagjai éppen elsősegélyben részesítettek egy férfit, aki azonban meghalt.A Scotland Yard főparancsnok-helyettese szerint egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy az elhunyt halálát a gázolásos támadás okozta-e; ennek kiderítése is a vizsgálat egyik feladata.Hétfői brit médiaértesülések szerint az illető rosszul lett a helyi buszmegállóban, és többen a segítségére siettek, amikor a támadó közéjük gázolt furgonjával.Neil Basu elmondta, hogy az elhunyt és a sérültek mindegyike a helyi muszlim közösség tagja. Megerősítette azt is, hogy a furgon vezetőjét a közösség tagjai feltartóztatták, és a rendőrség gyilkossági kísérlet gyanújával vette őrizetbe.A Scotland Yard nem sokkal korábbi közleménye szerint az elkövetőt is kórházba szállították, és amint onnan távozhat, vizsgálati fogságba kerül, később pedig megvizsgálják elmeállapotát.megérkezett az észak-londoni Finsbury Parkban található mecsethez, ahol a terrortámadás történt.

Fotó: Reuters

Daily Mail közzétett egy videót az elkövető letartóztatásáról. A hangzavarból kihallatszik, egy férfi azt kérdezi a tömegből többször is megismételve, hogy "miért tetted ezt?".- jelentette be hétfő délelőtt Neil Basu, a londoni rendőrség főparancsnok-helyettese, aki a Scotland Yard országos terrorelhárítási tevékenységének összehangolását irányítja.Basu kiemelte, a nyomozóhatóságok egyelőre, ettől függetlenül azonban terrortámadásnak tartják a történteket, és a vizsgálatot a Scotland Yard terrorellenes parancsnoksága vezeti.A rendőrség végleges adatai szerint egy ember meghalt, nyolc sérültet kórházba szállítottak., a Metropolitan rendőrség helyettes parancsnoka úgy fogalmazott, a merényletHozzátette, a támadások idején néhány rendőr is a helyszínen tartózkodott, 10 percen belül megtöbbszörözték a rendőri jelenlétet.A Met közölte, egy 48 éves férfi a feltételezett elkövető, a gyanúsítottat letartóztatták. A támadás áldozatai mind a muszlim közösség tagjai. Amindazoknak, akik a támadás után megakadályozták a 48 éves férfit a menekülésben., jelentés sem érkezett a rendőrséghez más elkövetőkről". Basu hozzátette, késelés nem történt., amelyen mindenki jelezheti, ha bármilyen információval rendelkezik az esetről, vagy segítségre szorul.Az egyik szemtanú, Khalid Amin szerint a merénylő azt kiabálta, hogy "meg akarom ölni az összes muszlimot." - írja a BBC.A Scotland Yard kora reggel ismertetett végleges adatai szerintTheresa May brit miniszterelnök potenciális terrortámadásnak nevezte az incidenst, a Brit Muszlim Tanács vezetője szerint iszlámgyűlölet által vezérelt cselekedetről van szó.A nagy-britanniai muszlim közösség legnagyobb érdekvédelmi szervezete arról tájékoztatott, hogy, akik a ramadán böjtjét követő esti imádságról távoztak. A Brit Muszlim Tanács főtitkára,hétfő reggeli nyilatkozatában kijelentette: a szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy az elkövetőt iszlámgyűlölet vezérelte tettében.Khan hozzátette: a muszlim közösség az elmúlt hetekben, hónapokban számos, ugyancsak iszlámgyűlölettől vezérelt incidenst élt át, de a hétfői támadás volt a jelenség eddigi legerőszakosabb megnyilvánulása. Harun Khan közölte,A hétfő hajnali incidens amellett történt a Seven Sisters Roadon.A Scotland Yard hétfő reggeli összegzése szerint egy ember a helyszínen életét vesztette, és a mentők nyolc sérültet vittek kórházba. A londoni rendőrség közölte, hogy a helyszínre vonuló rendőri egységek, akit a járókelők a támadás után feltartóztattak.A rendőrségi közlemény szerint az őrizetbe vett embert is kórházba vitték, és amint onnan távozhat,A Scotland Yard beszámolója szerint a korábbi médiaértesülésekkel ellentétben nincs hír arról, hogy bárki késelésből eredő sérüléseket szenvedett volna. A rendőrség nem tud arról sem, hogy az elkövetőnek lettek volna társai, bár ezt még vizsgálják.Online hírportálok hajnalban olyan értesüléseket közöltek, hogy a furgon vezetője a gázolás után kiszállt a járműből és legkevesebb egy embert megkéselt. Voltak olyan értesülések is, hogy a jármű vezetőjének volt két társa, aki elmenekült a helyszínről.A bűnügyi vizsgálatot abrit miniszterelnök rettenetes incidensnek nevezte hétfői nyilatkozatában a történteket. A kormányfő hozzátette:A londoni Metropolitan rendőrség tájékoztatása szerintA nyomozást a terrorelhárítók végzik a Metropolitan rendőrség közlése alapján. "a rendőrség a helyszínen elfogta, majd letartóztatta", mondta a rendőrség szóvívője.A férfit kórházba szállították. Eddig más gyanúsítottat nem azonosítottak, és jelentés sem érkezett még más lehetséges elkövetőre, a nyomozás továbbra is folytatódik.A tájékoztatás szerint az eset atörtént, amely áthalad a Finsbury Parkon. A The Sun napilap értesülése alapján. A helyszínen számos embert elsősegélyben részesítettek,- közölte a rendőrség. A Reuters hírügynökség szerint, a helyszínen több rendőr- és mentőautó várakozott. A Sky News tévéállomás szemtanúkat idézett, akik szerint legalább tíz embert gázoltak el, a BBC hírtelevízió három súlyos sérültről tud.