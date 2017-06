Újabb londoni gázolás: "meg akarom ölni az összes muszlimot", kiáltotta a merénylő egy szemtanú szerint (fotók)

Fotó: Reuters

Az egyik szemtanú, Khalid Amin szerint a merénylő azt kiabálta, hogy "meg akarom ölni az összes muszlimot."A Scotland Yard kora reggel ismertetett végleges adatai szerintTheresa May brit miniszterelnök potenciális terrortámadásnak nevezte az incidenst, a Brit Muszlim Tanács vezetője szerint iszlámgyűlölet által vezérelt cselekedetről van szó.A nagy-britanniai muszlim közösség legnagyobb érdekvédelmi szervezete arról tájékoztatott, hogy, akik a ramadán böjtjét követő esti imádságról távoztak. A Brit Muszlim Tanács főtitkára,hétfő reggeli nyilatkozatában kijelentette: a szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy az elkövetőt iszlámgyűlölet vezérelte tettében.Khan hozzátette: a muszlim közösség az elmúlt hetekben, hónapokban számos, ugyancsak iszlámgyűlölettől vezérelt incidenst élt át, de a hétfői támadás volt a jelenség eddigi legerőszakosabb megnyilvánulása. Harun Khan közölte,A hétfő hajnali incidens amellett történt a Seven Sisters Roadon.A Scotland Yard hétfő reggeli összegzése szerint egy ember a helyszínen életét vesztette, és a mentők nyolc sérültet vittek kórházba. A londoni rendőrség közölte, hogy a helyszínre vonuló rendőri egységek, akit a járókelők a támadás után feltartóztattak.A rendőrségi közlemény szerint az őrizetbe vett embert is kórházba vitték, és amint onnan távozhat,A Scotland Yard beszámolója szerint a korábbi médiaértesülésekkel ellentétben nincs hír arról, hogy bárki késelésből eredő sérüléseket szenvedett volna. A rendőrség nem tud arról sem, hogy az elkövetőnek lettek volna társai, bár ezt még vizsgálják.Online hírportálok hajnalban olyan értesüléseket közöltek, hogy a furgon vezetője a gázolás után kiszállt a járműből és legkevesebb egy embert megkéselt. Voltak olyan értesülések is, hogy a jármű vezetőjének volt két társa, aki elmenekült a helyszínről.A bűnügyi vizsgálatot abrit miniszterelnök rettenetes incidensnek nevezte hétfői nyilatkozatában a történteket. A kormányfő hozzátette:A londoni Metropolitan rendőrség tájékoztatása szerintA nyomozást a terrorelhárítók végzik a Metropolitan rendőrség közlése alapján. "a rendőrség a helyszínen elfogta, majd letartóztatta", mondta a rendőrség szóvívője.A férfit kórházba szállították. Eddig más gyanúsítottat nem azonosítottak, és jelentés sem érkezett még más lehetséges elkövetőre, a nyomozás továbbra is folytatódik.A tájékoztatás szerint az eset atörtént, amely áthalad a Finsbury Parkon. A The Sun napilap értesülése alapján. A helyszínen számos embert elsősegélyben részesítettek,- közölte a rendőrség. A Reuters hírügynökség szerint, a helyszínen több rendőr- és mentőautó várakozott. A Sky News tévéállomás szemtanúkat idézett, akik szerint legalább tíz embert gázoltak el, a BBC hírtelevízió három súlyos sérültről tud.