Újabb izgalmas helyek kerültek fel az UNESCO világörökségi listájára

Danevirke, Waldemar fala. Fotó: Wikimedia Commons/Szilas

A dél-spanyolországi Medina Azaharát, a hajdani Córdobai Kalifátus székhelyét és az észak-olaszországi Ivrea város Olivetti-féle iparnegyedét is felvette vasárnap a világörökségi listára az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) a bahreini Manámában ülésező illetékes bizottsága. Az andalúziai középkori arab muszlim várost Córdoba első omajjád kalifája, III. Abd ar-Rahmán építtette a 10. században az újonnan létrehozott Córdobai Kalifátus központjaként. A város tündöklése azonban nem sokáig tartott, mert a kalifátus megszűnéséhez vezető 1010-es lázadásokban Medina Azaharát is lerombolták. A város maradványai nyolc kilométerre fekszenek Córdobától, és turisták által is látogathatók. Híres mecsetjét katedrálissá építették át a vidék katolikus királyok általi 13. századi visszahódítása után. Az UNESCO indoklása szerint a romok "mély ismeretekkel szolgálnak Al-Andalusz (az Ibériai-félsziget muszlim uralom alatt álló része) mára letűnt nyugati muszlim civilizációjáról". Olaszország 54. helyszíneként került fel a világörökségi listára a piemontei Ivrea város Adriano Olivetti (1901-1960) gyáriparos által megálmodott iparnegyede, amely egy nagyüzemen kívül magába foglal közigazgatási és szociális épületeket, valamint lakóházakat is. Az elsőrangú olasz urbanisták és építészek tervezte épületegyüttes tükrözi a Közösségi Mozgalom eszméit. Ez a példamutató társadalmi projekt a gyáripari termelés és az építészet viszonyának modern megközelítését fejezi ki - indokolta döntését az UNESCO. A keresés és a kísérletezés prioritást jelentett a főleg írógépeiről és egyéb irodai berendezéseiről ismert Adriano Olivetti számára, aki igyekezett összhangba hozni az ipari fejlődést az egyén jogainak tiszteletben tartásával és a részvételi demokráciával, úgy a vállalatán belül, mint kívül. A világbizottság még szombaton felvett a listára 12 japán keresztény helyszínt és hét hegyi templomot a Koreai-félszigeten. A Japán déli részén fekvő 10 egykori keresztény falu, a Hara-vár és az Oura-katedrális "egyedülálló módon tanúskodik olyan keresztények kulturális hagyományáról, akik 250 éven át rejtve élték meg és adták tovább hitüket" - olvasható az indoklásban. A Koreai-félszigeten buddhista hegyi templomok tanúskodnak arról, miként olvadt össze a hit az őshonos vallásokkal. Az UNESCO hét ilyen dél-koreai templomot nyilvánított a világörökség részévé. Az indoklás szerint "ezek a hegyi kolostorok szent helyek, amelyek napjainkig fennmaradtak a hit és a mindennapi vallásgyakorlás eleven helyszíneiként"Egy indiai és egy két németországi helyszínnel bővült az UNESCO világörökségi listája szombaton. Az UNESCO illetékes bizottsága a bahreini Manámában zajló konferenciáján vette fel a listára szombaton a mumbai viktoriánus és art déco épületegyüttest és a németországi egykori viking helyszínt,ésAz UNESCO bizottsága az értékelés szerint "különleges, univerzális értéke" miatt vette fel a világörökségek közé a csaknem 100 épületből álló indiai épületegyüttest. Mumbai (az egykori Bombay) a 19. században egy különösen nagyratörő városépítési projekt részeként újult meg. Viktoriánus-neogótikus stílusban emeltek középületeket, ezek később kiegészültek az indiai dizájnt és az art déco világát egyedülálló stílusban összefogó épületekkel. A két különböző stílusú épületcsoport Mumbai modernizálódásának különböző fázisait jelképezi - közölte az UNESCO.Felkerült a világörökségek listájára a ma Németország Schleswig-Holstein tartományának területén fekvő Haithabu egykori viking város, a vikingek legjelentősebb kereskedelmi központja, valamint a fontos kereskedelmi útvonalak védelmére létrehozott Danevirke középkori sáncrendszer. Ezek a helyszínek a viking korszak és kulturális tradícióinak egyedülálló szemtanúi - áll az UNESCO bizottságának indoklásában. Ezzel 43-ra emelkedett a németországi helyszínek száma az UNESCO világörökségek listáján.A Schleswig-Holstein tartományban található Danevirke sáncrendszer és Haithabu városa Észak-Európa legfontosabb régészeti emlékei közé tartoznak. A Danevirke a középkorban földsáncokból, falakból, árkokból álló, cölöpsorokkal megerősített védelmi vonal volt, amely a dán birodalom határait védte. Haithabu a 9-11. században Észak-Európa egyik legjelentősebb kereskedelmi központja volt. A Frank és a Dán Birodalom között, az Északi- és a Keleti-tenger közötti egyik legfontosabb útvonalon feküdt. 1897-ben fedezték fel újra, 1900 óta végeztek itt ásatásokat. Gazdag régészeti lelőhely, ezáltal a viking kor kutatása szempontjából a legjelentősebb helyszín - közölte az UNESCO.Pénteken már felkerült a világörökségi listára egy szaúdi, egy kenyai és egy ománi helyszín. A július 4-ig tanácskozó világörökségi bizottság a világ minden tájáról benyújtott 30 pályázatról dönt a manámai konferencián.