Újabb életfogytot kapott a világ leghíresebb terroristája

Újabb életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte kedden a párizsi különleges, terrorcselekményekkel foglalkozó törvényszék a Carlos, a Sakál néven ismertté vált elítélt terroristát egy 1974-ben elkövetett kézigránátos támadásért.



A venezuelai állampolgárságú elítélt - valódi nevén Ilich Ramírez Sánchez - már több mint húsz éve ül börtönben Franciaországban, ahol más, a 70-es és 80-as években elkövetett gyilkosságok miatt kapott két életfogytig tartó büntetését tölti.



A 67 éves Carlos "abszurdnak" nevezte a 43 évvel ezelőtti ügy miatt lefolytatott bírósági eljárást, és tagadta, hogy köze lett volna a gyilkossághoz.



Az öt bíróból álló testület azonban kellően bizonyítottnak látta, hogy 1974 szeptemberében ő hajított el egy kézigránátot a párizsi Drugstore Publicis bevásárlóközpontban. A terrortámadásban két ember meghalt, és 34-en megsebesültek.



Ez volt a legrégebbi terrortámadás, ami miatt Carlosnak felelni kellett a különleges törvényszék előtt. A per március 13-án kezdődött.



A kétszeres életfogytiglani börtönnel sújtott Carlos helyzetén a keddi ítélet lényegében nem változtat. A per célja az volt, hogy elégtételt adjon az áldozatok hozzátartozóinak, és rekonstruálja a terrorista franciaországi merényleteinek történetét.



Carlos ügyvédje közölte: fellebbezést nyújtanak be az ítélet ellen.



A vád szerint a merénylet összefüggésben állt a hágai francia nagykövetségen 1974-ben végrehajtott túszejtéssel. A Japán Vörös Hadsereg nevű felkelőcsoport egyik kommandója, amely a Népi Front Palesztina Felszabadításért nevű szervezethez tartozott, a túszok elengedéséért cserébe egyik tagjuk szabadon engedését követelte a francia hatóságoktól. Az ügyészség azt állította, hogy Carlos, aki ekkoriban a népi front különleges osztagának volt a tagja, azért hajtotta végre a kézigránátos támadást, hogy a francia kormányra nyomást gyakoroljon. Sikerrel is járt, miután a francia hatóságok el is engedték japán foglyukat.



Carlost Szudánban fogta el a francia titkosszolgálat 1994-ben, s 1997 végén életfogytig tartó börtönre ítélték egy 1975-ben Párizsban elkövetett hármas rendőrgyilkosságért. 2011 decemberében pedig újabb életfogytig tartó börtönbüntetést kapott 1982-83-ban elkövetett merényletekért, amelyekben összesen 11-en vesztették életüket, és mintegy 150-en megsebesültek.