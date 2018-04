Újabb Damaszkusz-közeli régiót hagytak el a lázadók

Kelet-Kalamun térségéből szombaton buszokkal vitték el a felkelőket a polgárháború dúlta ország északi, még mindig lázadókézen lévő részeibe - jelentette a SANA. A szíriai állami hírügynökség szerint a részben radikális iszlamistákból álló csoport tagjai, akik családtagjaikkal együtt távoztak, előzőleg leadták a fegyvereiket.



Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) tájékoztatása szerint a felkelők és a kormányzat közötti megállapodás az Aszad elnökkel szövetséges Oroszország közvetítésével jött létre.



A megegyezés szakértők szerint újabb győzelmet jelent a szíriai elnöknek, aki egy hete jelentette be, hogy a kormányerők teljesen visszavették az ellenőrzést a lázadóktól a Damaszkuszhoz közeli Kelet-Gútában. A hadsereg szinte példátlan légi- és szárazföldi offenzíva után hódította vissza a felkelők egyik fellegvárának tartott térséget.



A török határ melletti ellenzéki területre vonulnak a kalamúni lázadók



A Damaszkusztól északkeletre lévő kalamúni zárványt eddig uraló szíriai lázadók beleegyeztek abba, hogy elhagyják a területet, és a török határ menti ellenzéki területekre vonulnak - jelentette szombaton a szíriai állami tévé. Ha ez így lesz, akkor ez újabb győzelem Bassár el-Aszad elnök erőinek - állapította meg a Reuters hírügynökség.



A kalamúni lázadókat azonban egyelőre nem sikerült elérnie a Reutersnak.



A hegyvidéki területen több város is van. A tévé szerint 3200 lázadó és családtagjaik vonulnának el onnan a török határ mentén lévő Idlíbbe és Dzsarábluszba.



Közben folytatódott a Damaszkusztól délre lévő zárvány egy részének ostroma: tüzérségi fegyverekből lőtték Hadzsar-el-Aszuádot annak ellenére, hogy az enklávét uraló dzsihadisták egy nappal korábban elvben megadták magukat, kitűzték a fehér zászlót.



A fővárostól délre lévő enklávéba tartozik még Tadamon és Kadam városok, valamint a Jarmúk palesztin menekülttábor. Ha a szíriai kormányerőknek e déli zárványt és Kalamúnt is sikerül elfoglalniuk, akkor már csak egy lázadó enklávé marad az országban, a Homsztól északra lévő.



Mindazonáltal az ország nagy része Aszad ellenőrzésén kívül esik. Ezek Jordániával, Izraellel, Törökországgal és Irakkal szomszédos területek.