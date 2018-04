Újabb csecsemő halt bele a kanyaróba Romániában

Több mint kétszáz kanyarós megbetegedést és újabb halálesetet regisztráltak a héten Romániában, ahol így 46-ra emelkedett a fertőző betegségben az elmúlt két évben meghalt emberek száma - derült ki az országos tisztiorvosi szolgálat (INSP) pénteken közzétett jelentéséből.



A 46. áldozat egy Konstanca megyei kilenc hónapos, a kora miatt még beoltatlan csecsemő. Az INSP szerint egy 47., Braila megyei halálesetnél is kanyarós fertőzést gyanítanak, de ennek laboratóriumi igazolása még folyamatban van.



Romániában a napokban éri el a 12 ezret a kanyarós esetek száma a betegség két évvel ezelőtt kezdődött újbóli elterjedése óta, a fertőzések száma pedig ismét növekvő tendenciát mutat. Miután a betegség terjedése tavaly ősszel alábbhagyott és a heti megbetegedések száma 50 alá esett, március elején a heti összesítésekben ismét száznál több, március végétől pedig heti kétszázat is meghaladó fertőzésről közöltek adatokat, illetve egyre gyakoribbak a halálos áldozatok.



A járványügyi szakemberek mindezért az egyre alacsonyabb átoltottsági szintet okolják, miközben a Romániában a tavaly beígért és a szenátus által csaknem egyhangúlag elfogadott oltásügyi törvénytervezet képviselőházi megerősítését szerintük az oltásellenes mozgalom lobbija hátráltatja.



Adriana Pistol, a román járványügyi egyesület alelnöke két hete egy konferencián azt mondta: idén februárban a kanyaró elleni oltások aránya nem haladta meg a 45 százalékot.



A román járványügyi egyesület még a megbetegedési hullám előtt figyelmeztetett egy újabb kanyarójárvány veszélyére, hiszen a kanyaró elleni átoltottság 75 százalékot alig meghaladó szintje már 2014-ben is messze elmaradt az egészségügyi világszervezet által ajánlott és biztonságosnak tekintett 95 százaléktól.



A bukaresti kormány javított az eddig akadozó vakcinaellátáson, és még tavaly a parlament elé terjesztett egy törvénytervezetet, amely különböző megszorításokkal és folyamatos tanácsadással akarja rávenni az esetleg ellenkező szülőket arra, hogy ne tagadják meg a hét legfontosabb oltás beadását gyermekeiknek.



A kétkamarás román parlament szenátusa tavaly októberben csaknem egyhangúlag megszavazta az oltástörvény tervezetét, de néhány nappal később a védőoltások kötelezővé tétele ellen rendeztek tüntetést egyházi és világi egyesületek Bukarestben, élő láncot alkotva a parlament épülete előtt. A törvénytervezet elakadt a képviselőház szakbizottságában, ahol olyan módosító indítványokat terjesztettek be, amelyek a járványügyi szakemberek szerint hatástalanná tennék a jogszabályt.