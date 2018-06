Új tervet sürget a bajor miniszterelnök az illegális bevándorlás kezelésére

Új tervet sürget a német szövetségi kormánytól Markus Söder bajor miniszterelnök az illegális bevándorlás kezelésére, a Keresztényszociális Unió (CSU) politikusának egy pénteki nyilatkozata szerint azt is mérlegelni kell, hogy megtagadják a menedékkérőktől a belépést Németországba.



Markus Söder a Die Welt című lapnak nyilatkozva kiemelte, hogy az eddiginél "őszintébb" vitát kell folytatni arról, hogy mi történne, ha ismét emelkedésnek indul a menedékkérők száma. Mint mondta, attól tart, hogy Törökország bármikor fellazíthatja az Európai Unióval kötött menekültügyi megállapodást, vagy akár fel is hagyhat a végrehajtással.



Németország nem tudna megbirkózni egy újabb hullámmal, ezért egy "B-tervre" és "előretekintő reakciómenedzsmentre" van szükség - fogalmazott.



Aláhúzta, hogy ki kell építeni az előző bajor kormányfő, Horst Seehofer vezette szövetségi belügyminisztérium terveiben szereplő új típusú befogadóközpontokat - a megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján ANkER központnak nevezett létesítményeket -, de ez nem elég.



"A német lakosság nagy többsége biztosan szívesebben venné, ha az illegális bevándorlást rögtön a határon visszautasítanánk", ezért a menedékkérők belépésének megtagadását is napirendre kell tűzni - mondta Markus Söder.



Rámutatott, hogy a menedékjogi kérelmeket abban az európai uniós (EU-) tagállamban kell elbírálni, amelyben a menedékkérő belépett az EU területére, és "ez ritkán Németország".



Amennyiben az ANkER központokat nem sikerül valamennyi tartományban kiépíteni, lehetőséget kell adni a bajor hatóságoknak arra, hogy visszafordíthassák a menedékkérőket a határon - mondta.



A szövetségi belügyminisztérium terve szerint augusztusban, legkésőbb szeptemberben elkezdődik a próbaüzem az első ANkER központokban. A megvalósítás vontatottan halad, a Die Welt adatai alapján eddig a 16 közül csak két tartomány, Bajorország és Szászország döntött az új típusú befogadóközpontok felállításáról, amelyek arra szolgálnak, hogy az országba lépéstől egészen a menedékjogi kérelem jogerős lezárásáig elhelyezzék a menedékkérőket.



A lap szerint Markus Söder attól tart, hogy kudarcba fullad az ANkER-projekt, ezért sürget új tervet a migrációs nyomás esetleges növekedésének kezelésére.



A határigazgatásért felelős szövetségi rendőrség pénteken közös műveletet kezdett a bajor tartományi rendőrséggel és az osztrák szövetségi rendőrséggel a bajor-osztrák határ térségében, ahol a balkáni migrációs útvonal eléri Németországot. A megerősített határellenőrzés tapasztalatait három hónap múlva értékelik ki.