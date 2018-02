Ügyvédei azt javasolják Trumpnak, ne tegyen vallomást Mueller különleges ügyésznek

Donald Trump amerikai elnök több ügyvédje azt javasolja neki, hogy ne tegyen vallomást Robert Mueller különleges ügyésznek - jelentette hétfő este a The New York Times című napilap.

Mueller volt FBI-igazgató irányítja azt a bizottságot, amelynek célja feltárni, hogy Trump kampánystábja összejátszott-e a választásokba beavatkozó Oroszországgal, illetve, hogy akadályozta-e Trump az igazságszolgáltatást.



John Dowd és Jay Sekulow fehér házi ügyvéd attól tart, hogy miután Trump hajlamos hamis és ellentmondásos állításokat tenni, kihallgatása esetén veszélybe kerülhet, a nyomozók eljárást indíthatnak ellene hamis tanúzásért - írta a lap négy meg nem nevezett tisztségviselőt idézve.



Trump januárban úgy nyilatkozott, hogy hajlandó eskü alatt tanúskodni Muellernek, sőt, mihamarabb örömmel megteszi ezt. Viszont ha visszautasítja, hogy tanúskodjon, akkor Mueller beidézheti egy nagyesküdtszék elé - jegyezte meg az újság.



Dowd és Sekulow ez ellen úgy érvelnek: nem biztos, hogy Mueller beidézné az elnököt, mert az egy nagyon hosszú bírósági perhez vezethetne, és végül a legfelsőbb bíróságnak kellene dönteni az ügyben, amelyet Mueller könnyen elveszthetne.



Ty Cobb ügyvéd azonban, akinek azzal kell foglalkoznia a Fehér Házban, hogy a kormány hogyan reagáljon az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálat eredményeire, azt mondja: az elnöknek együtt kell működnie Muellerrel.



A The New York Times másfél héttel ezelőtt azt írta: Trump tavaly júniusban meneszteni akarta Muellert, már alá is írta az erről szóló utasítást, de visszakozott, amikor a Fehér Ház jogtanácsosa nem volt hajlandó végrehajtani az utasítást, inkább kilátásba helyezte, hogy lemond, mert úgy ítélte meg, hogy Mueller menesztése katasztrofális következményekkel járna az elnökre nézve.



Egy héttel ezelőtt pedig a dél-karolinai Lindsey Graham és Maine állam szenátora, Susan Collins azt javasolta, hogy Mueller vizsgálja ki: az elnök valóban megpróbálta-e őt meneszteni tavaly júniusban. Graham emellett azt is támogatja: törvény szülessen arról, hogy Muellert ne lehessen jogalap nélkül felmenteni posztjáról. Szerinte Mueller állása nincs közvetlen veszélyben, mert elmozdításáért az elnöknek valószínűleg magas politikai árat kellene fizetnie.



Trump tagadja, hogy meneszteni akarta Muellert.



Az elnök pénteken hagyta jóvá a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tevékenységéről készült, s az FBI-t az elnökkel szembeni elfogultsággal vádoló republikánus párti feljegyzés nyilvánosságra hozatalát. Az igazságügyi minisztérium, az FBI és demokrata párti politikusok ezt hevesen ellenezték, arra hivatkozva, hogy a feljegyzés lényeges adatokat nem tartalmaz, félrevezeti az amerikai közvéleményt és veszélybe sodorja az amerikai nemzet biztonságát is, célja pedig az igazságügyi tárca miniszterhelyettesének, Rod Rosensteinnak a lejáratása és végső soron Mueller ellehetetlenítése. A hírszerzési bizottság republikánus politikusai viszont azzal érveltek, hogy feltáró munkájuk során "komoly mulasztásokra" bukkantak, amelyekről tájékoztatni kell a közvéleményt.