Twitteren veszett össze Izrael és Pakisztán

Feszült szóváltás alakult ki a Twitteren Izrael és Pakisztán között egy hamis, az utóbbi országra mért izraeli atomcsapás fenyegetéséről szóló hír miatt. Pakisztán biztosan, de vélhetően Izrael is atomhatalom.



Az AWD News nevű hamis híreket terjesztő internetes oldalon megjelent egy írás, amely azt állította, hogy Izrael korábbi védelmi minisztere, Móse Jaalon kijelentette: amennyiben az iszlámábádi kormány katonákat küld Szíriába az Iszlám Állam elleni harchoz, a zsidó állam elpusztítja Pakisztánt egy nukleáris csapással.



Havádzsa Mohamed, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság védelmi minisztere erre a hamis hírre reagálva a Twitteren közölte: Izrael elfelejti, hogy Pakisztánnak is van atomfegyvere.



Az izraeli védelmi minisztérium később ugyancsak a Twitteren válaszolt a fenyegető hangnemű bejegyzésre, közölte: a Jaalonnak tulajdonított jelentések teljesen hamisak.



Izrael nukleáris képességei kérdésesek, Jeruzsálem sosem erősítette meg, de nem is tagadja, hogy atomfegyverek birtokában lenne. Pakisztán 1998-ban vált atomhatalommá. A két országnak nincsenek diplomáciai kapcsolatai.



Az eset jól szemlélteti, hogy milyen káros hatást tudnak okozni az érzékeny témákat boncolgató hamis hírek. Az AWD News oldalon például november 6-án azzal a címmel jelent meg egy írás az amerikai elnökválasztással kapcsolatban, hogy "a Wikileaks feltárta Clinton sátánista rituáléját, az FBI az Antikrisztusnak nevezte Hillaryt".