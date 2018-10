Tüntetés robbant ki Bihácson a migrációs helyzet miatt

Több ezren vonultak utcára az illegális migránsok miatt Bihácson. Az észak-nyugati boszniai településen rendszeresen tüntetnek az ott élők a bevándorlók miatt. Szombaton este a demonstrálók lezárták a főbb utakat és feltartóztatták a migránsokat szállító járműveket - írja a hirado.hu.A demonstráció egyik szervezője azt mondta az M1-nek, megállítanak minden buszt és vonatot, egyetlen migránst sem engednek be.A helyiek azt mondták, megszűnt a közbiztonság azóta, amióta a migránsok a város melletti erdőben táboroznak. A környék romos házaiban meghúzódó bevándorlók egymással versengő csoportjai szinte napi rendszerességgel összeverekednek.A legutóbb csaknem két hete tört ki zavargás az egyik táborban. A hatóságok kétszáz rendőrt vezényeltek a helyszínre, akik sátorról sátorra járva ellenőrizték az ideiglenes tábort és több migránst bilincsben vittek el.A razziát a tömegverekedés miatt indítottak a hatóságok. Előbb két iráni esett egymásnak, egyikük súlyos sérülést szenvedett, majd egy nagyobb afgán és iráni migránscsoport verekedett össze. A kiérkező rendőröket botokkal és kövekkel dobálták meg, egy rendőrautót is megrongáltak – fejtette ki a történteket a rendőrségi szóvivő.Elmondta: a rendőrök saját épségük érdekében négy éles lövést adtak le a levegőbe, amire valamelyest megnyugodtak a kedélyek.A legfrissebb adatok szerint csak szeptemberben több mint 2700 migráns érkezett Bihács környékére. A többségnek semmilyen irata nincs, de van köztük olyan is, akit már kiutasítottak Boszniából.Bosznia-Hercegovina idén vált a Nyugat-Európába tartó bevándorlók célpontjává. A magyar határzár miatt az illegális migránsok ugyanis már Szerbiából is inkább Bosznia felé indulnak. Mások pedig Görögországból indulva Albánián és Montenegrón keresztül érik el Bosznia-Hercegovinát, majd onnan menjenek tovább Horvátországba, majd pedig Szlovéniába és végül Nyugat-Európába.Az Európai Unió hatmillió eurót, vagyis csaknem kétmilliárd forintot ajánlott fel Boszniának a migrációs helyzet kezelésére.