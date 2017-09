Tunéziában a muszlim nők mostantól nem muszlim férfiakkal is köthetnek házasságot

A csak a muszlim nőkre vonatkozó korlátozást még 1973-ban vezették be. A jogszabály bírálói régóta követelik a hatályon kívül helyezését arra hivatkozva, hogy a rendelkezés diszkriminatív. Civil szervezetek és jogvédők az utóbbi hónapokban intenzív kampányt folytattak a tilalom feloldása érdekében. Panaszt nyújtottak be a közigazgatási bíróságon, és azzal érveltek, hogy a korlátozás sérti a férfiak és nők alkotmányban is rögzített egyenlőségének elvét, illetve azt az alapjogot, amely szerint minden ember szabadon választhatja meg házastársát.



Bédzsi Káid esz-Szebszi tunéziai államfő augusztus közepén jelentette be, hogy visszavonják a muszlim nőkre vonatkozó korlátozást.



A most eltörölt szabály miatt a muszlim nők eddig csak úgy köthettek házasságot nem muszlim vallású férfival, ha a leendő férj áttért az iszlám hitre.