Tudta, hogy van egy ország, ahol eddig a lakosság egy fillért sem fizetett a közüzemi szolgáltatásokért?

A türkmén kormány úgy döntött, hogy a közép-ázsiai országban januártól a lakosságnak fizetnie kell az elfogyasztott áramért, vízért, földgázért, és megszűnik az ingyen só is - közölték orosz hírportálok a türkmén hírügynökségre hivatkozva.



A kormány arról is döntött, hogy januártól a lakosság kedvezményes áron kapja az áramot, a vizet, a földgázt és a sót.



Türkmenisztánban a lakosságnak 1992 óta nem kell fizetnie az áramért, a vízért és a földgázért.



Türkmenisztán hazai összterméke (GDP) tavaly 6,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi 6,2 százalék után. Az Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) idénre 6,5 százalékos, jövőre 6,7 százalékos gazdasági növekedéssel számol. Az infláció idén 8 százalék körüli lehet a tavalyi 6,5 százalék után.



Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb földgáztartalékkal rendelkező országa Irán, Oroszország és Katar után, és jelentős a kőolajbányászata is.