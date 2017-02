Trumpék több sajtóorgánumot nem engedtek be a Fehér Házba

A New York Times, a CNN, a Politico, az LA Times, továbbá a Buzzfeed és rengeteg külföldi hírügynökség, köztük a BBC nem mehetett be Donald Trump szóvivője, Sean Spicer pénteki sajtótájékoztatójára a Fehér Házban. Tiltakozásból az Associated Press és a Times riporterei sem vettek részt a sajtótájékoztatón - írja a 444.hu Olyan apró, de annál Trump-rajongóbb médiumokat, mint a Breitbart, a Washington Times, az OANN beengedték a terembe, akárcsak több mainstream újságot is, mint az ABC, CBS, NBC vagy a Bloomberg.Pénteken egyébként konzervatív aktivisták előtt kiabált Trump arról, hogy a sajtó "a nép ellensége".