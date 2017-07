Trump visszatáncolt az amerikai-orosz kiberbiztonsági együttműködéstől a bírálatok hatására

Tekintélyes republikánus politikusok bírálták vasárnap az elnököt az orosz államfővel folytatott tárgyalásai miatt, mert szerintük Moszkvában nem szabad megbízni. Még Nikki Haley, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete is azt mondta a CNN hírtévében: "Nem bízhatunk meg Oroszországban és soha nem is fogunk megbízni benne. De ha közel kerülsz azokhoz, akikben nem bízol, akkor rajtuk tarthatod a szemedet és ellenőrizheted őket".



Steven Mnuchin pénzügyminiszter viszont jelentős eredménynek minősítette az amerikai-orosz kiberbiztonsági együttműködésről szóló megállapodást.



Trump elnök vasárnap reggel még azt írta a Twitteren: "Áthatolhatatlan kiberbiztonsági munkacsoportot hozunk létre az olyan ügyekre, mint a választásokba való kibernetikai beavatkozás".



Később már azt írta: "Az, hogy beszéltem Putyin elnökkel a kiberbiztonsági munkacsoportról, nem jelenti, hogy megvalósíthatónak gondolnám. Megvalósíthatatlan". Hozzátette: "A szíriai tűzszünetről szóló megállapodás Oroszországgal azonban lehetséges,.. és meg is történt".



A Reuters hírügynökség szerint a közös munkacsoport ötlete már kezdetben esélytelennek tűnt.