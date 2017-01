Trump: visszaadjuk a hatalmat a népnek - videó, galéria

19:28

18:56

Orbán Viktor levélben gratulált az új amerikai elnöknek



Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált pénteken Donald Trumpnak, az Egyesült Államok új elnökének. A levelet Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője bocsátotta az MTI rendelkezésére.



A levélben Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Donald Trump "történelmi választási győzelme erős felhatalmazást ad az amerikai néptől a változtatásokhoz".



Szerinte a világnak hatalmas kihívásokkal kell szembenéznie, ami új és bátor megközelítést kíván.



"Egyre bővülő gazdasági kapcsolataink, régi keletű együttműködésünk olyan területeken, mint például a terrorizmus elleni harc, valamint hasonló vélekedésünk a gazdaság- és biztonságpolitikáról, állampolgáraink biztonságáért érzett felelősségünkről, az országhatár-ellenőrzésről és a migrációról, történelmi lehetőséget nyújt arra, hogy közösen alakítsuk a jövőt" - hangsúlyozta a kormányfő.



Orbán Viktor a levélben kiemelte, hogy örömmel várja Magyarország és az Egyesült Államok "régi keletű, erős és szívélyes kapcsolatainak további elmélyülését". A miniszterelnök abban bízik, hogy a folytatódó partneri viszony révén képesek lesznek megküzdeni a kihívásokkal, és élni a lehetőségekkel.



A magyar kormányfő gratuláló levele végén ismét támogatásáról biztosította a beiktatott amerikai elnököt.

18: 20

Fidesz: Donald Trump új korszakot jelez



A Fidesz szerint Donald Trump megválasztása új korszakot jelez, amelyben a "politikai korrektség véleménydiktatúráját felválthatja az egyenes beszéd, ideológiák helyett pedig a józan ész alapján születnek döntések".



A Fidesz pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, az Egyesült Államok Magyarország szövetségese: szoros és fontos a két ország együttműködése gazdasági és biztonságpolitikai kérdésekben. Emellett olyan közös értékek is összekötnek bennünket, mint a szabadság, az emberi méltóság és a bátorság tisztelete - tették hozzá.



"A következő négy év munkájához sok sikert és jó egészséget kíván a Fidesz az Egyesült Államok 45. elnökének" - fogalmazott közleményében a nagyobbik kormánypárt.

18:01

17:54

17:34

Az új first lady egy kevéssé ismert New York-i tervező ruháját választotta a beiktatás első ceremóniájára



Melania Trump, az új first lady egy kevéssé ismert latin-amerikai származású New York-i tervező ruháját választotta az elnöki beiktatással kapcsolatos ünnepségsorozat első rendezvényére. A beiktatási ünnepségen egy Ralph Lauren tervezte, égkék összeállítást viselt.



A first lady Norisol Ferrari térdig érő fekete kabátját vette fel az Arlingtoni Nemzeti Temetőben tett tisztelgő látogatáshoz. Korábban sokan bírálták Trump feleségét azért, mert főleg az európai luxustervezők kollekcióiból válogatta össze ruhatárát. A beiktatási ünnepségre Ralph Lauren amerikai divattervező - akinek kollekciójából Hillary Clinton számos nadrágkosztümje származik - égkék kasmír ruháját viselte azonos színű kabáttal.



A divatcég közleménye szerint fontos volt számunkra, hogy érvényre jutassák és ünnepeljék az ikonikus amerikai stílust ezen az eseményen.



Melania Trumpnak a beiktatási ünnepségen viselt, szolidan elegáns együttese az eseményről tudósító újságírókat Jackie Kennedy stílusára emlékeztette.



A média világszerte tárgyalta, hogy Donald Trump politikája elleni tiltakozásul számos világhírű divattervező utasította vissza a felkérést, hogy Melania Trump számára dolgozzon. Ezért aztán különös figyelem kísérte, hogy az elnökfeleség milyen ruhákat választ a beiktatási ünnepségre.



Norisol Ferrari egy amerikai divatlapnak nyilatkozva elmondta, nagyon reméli, hogy az ország egy idő után lehiggad, és hozzátette, hogy nem ért egyet azokkal a divattervezőkkel, akik Trump bojkottjára szólítottak fel.

"Mindenféle diszkriminációt teljes mértékben ellenzek. Azt akartam, hogy (Melaniának) saját hangja legyen. Számomra egyedül az számít, hogy bátorítsam a nőket" - jelentette ki a tervező.



Ferrari családja Kolumbiából és Venezuelából származik, de a divattervező már az Egyesült Államokban született. Mint mondta, megtiszteltetés volt számára, hogy Melania Trumpot öltöztesse, aki pénteken az amerikai történelem második külföldről származó first ladyje lesz.



A divattervező büszkén számolt be arról, hogy "független tervező egy női tulajdonban lévő üzletben, és első generációs kisebbségi nő", azt azonban nem árulta el, hogy kire szavazott az elnökválasztáson.



"A nők általában nem jutnak ilyen lehetőséghez a divatban. Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen szép múzsám lett" - fűzte hozzá.



A 46 esztendős egykori modell, Melania Trump csütörtökön viselt öltözéke mindazonáltal erős bírálatok kereszttüzébe került a közösségi médiában. Ezzel szemben 35 esztendős mostohalánya, Ivanka Trump zöld kabátját és hozzá illő ruháját széles körben dicsérte az amerikai sajtó. A kollekciót a Venezuelából származó New York-i Carolina Herrera tervezte. Ivanka Trump a beiktatási ünnepségre az Oscar de la Renta divatház kollekciójából választott öltözéket.



Hillary Clinton egy fehér Ralph Lauren nadrágkosztümben jelent meg a Capitolium előtt férje, Bill Clinton oldalán.

17:15

17:04

16:56

16:24

15:31

Donald Trump megválasztott amerikai elnök és felesége, Melania Trump megérkezik a Lincoln-emlékmű előtt tartott koncertre Washingtonban 2017. január 19-én, egy nappal az elnöki beiktatási ünnepség előtt.

Fotó: MTI/EPApool/Chris Kleponis

Jens Stoltenberg NATO-tőtikár az észak-atlanti szövetség nevében gratulált a 45. amerikai elnök, Donald Trump beiktatásához pénteken Brüsszelben kiadott közleményében.Stoltenberg ebben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a NATO 1949-es washingtoni megalapításától kezdve vezető szerepet töltött be a katonai szövetségben és továbbra is kimutatja "sziklaszilárd" elkötelezettségét a közös biztonság mellett.Aláhúzta, a NATO a történelem legsikeresebb szövetsége, amelynek erőssége jó az Egyesült Államoknak és Európának egyaránt.Stoltenberg reményét fejezte ki, hogy mihamarabb megkezdheti a szövetséget megerősítő közös munkáját Donald Trump elnökkel az olyan változó kihívásokra való válaszadás érdekében, mint a terrorizmus, valamint a szövetségesek közötti tehermegosztás kérdésében.Nyilatkozata szerint az új amerikai elnök részvételével még idén NATO-csúcstalálkozót tarthatnak.Donald Trump új amerikai elnök pénteki beiktatása és beszéde után Barack Obama eddigi elnök és családja helikopteren elhagyta az amerikai fővárost.A hagyományoknak megfelelően a Capitolium mellett landoló elnöki helikopterre szállva hagyta el az amerikai fővárost az Egyesült Államok 44. elnöke, Barack Obama és családja. A demokrata párti volt elnök és a volt first lady kezet fogott republikánus párti utódjával, majd a helikopter a közeli Andrews légibázisra vitte őket.Obamáék azonban nem költöznek vissza Chicagóba, hanem rövid kaliforniai vakáció után visszatérnek Washingtonba.Eskütétele utáni beiktatási beszédében Donald Trump azt hangsúlyozta, hogy hivatalba lépésével nem szokványos hatalomátadás történik, hanem "visszaadjuk a hatalmat a népnek".Az Egyesült Államok 45. elnöke meggyőződését fejezte ki, hogy az amerikaiak összefognak s együtt építik újra az országot mindenki javára.Donald Trump köszönetet mondott Barack Obamának és feleségének, mert segítőkészen támogatták őt az átmeneti időszakban.Az elnök ezúttal nem azt ismételte meg, hogy "ismét naggyá tesszük Amerikát", hanem azt mondta: "Amerika mindenekelőtt". Véleménye szerint a politikusok mostanáig nagyon jól éltek, de közben gyárak zártak be és munkahelyek szűntek meg. Gyártsunk amerikai termékeket, vásároljunk amerikai árut - fogalmazott Donald Trump.Donald Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai patriotizmusban nincs helye az előítéletessségnek.Az Egyesült Államok 45. elnöke beszédében kitért arra: az amerikai haderő "szomorúan" leromlott, a városokban bűnbandák garázdálkodnak, a bűnözés túl sok emberéletet követelt.Az Egyesült Államok dollármilliárdokat költött külföldön, miközben a hazai infrastruktúra leromlott, a középosztály elszegénysedett - mondta. Leszögezte, hogy az ő víziója szerint: Amerika mindenekelőtt.Hangsúlyozta, hogy Amerika nem akarja más országokra ráeerőltetni a saját értékrendjét.Azt ígérte, hgy egyesíti, összefogásra sarkallja a világot a radikális iszlám ellen, majd fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy az Egyesült Államokban nincs és nem is lesz helye az előítéletességnek."Más országokat tettünk gazdaggá" - jelentette ki Donald Trump új amerikai elnök pénteki washingtoni beiktatási beszédében.Hangoztatta, hogy miközben az Egyesült Államok "mások hadseregeit finanszírozta", az országban egyik gyárat zárják be a másik után.Hozzátette, hogy ez már a múlté, új vízió fogja kormányozni az Egyesült Államokat."Az elfelejtettek többé már nem lesznek azok" - fogalmazott Trump.Beiktatás beszédében Donald Trump hangsúlyozta, hogy elérkezett a cselekvés ideje.Az új amerikai elnök mindenekelőtt új utak, repülőterek, vasútak építésére tett ígéretet.Hangsúlyozta, hogy hogy készen áll figyelmet és erőforrásokat fordítani a világűr kutatására, betegségek gyógyítására, új technolgiák és energiaforrások alkalmazására.Beiktatták hivatalába pénteken Washingtonban Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét.Az elnöki eskü 35 szavas szövegét John G. Roberts, a szövetségi legfelsőbb bíróság elnöke mondta előre Trumpnak a Capitolium nyugati lépcsőjénél megrendezett ünnepségen. A presbiteriánus Trump az eskütételkor két Bibliára helyezte a kezét: a családira, amelyet még az édesanyjától kapott, és Abraham Lincolnéra, amelyre a rabszolgaság intézményének véget vető és az Uniót megmentő 16. elnök esküdött 1861-es beiktatásakor.Utóbbi Bibliát Lincoln után egészen addig nem használták elnöki beiktatásra, hogy Barack Obama most távozó elnök első hivatalba lépésekor, 2009-ben erre esküdött.A Bibliákat a hivatalba lépő elnök felesége, Melania Trump tartotta. Az eskütétel után Trump elkezdte elmondani beiktatási beszédét.Beiktatták hivatalába Mike Pence-t, az Egyesült Államok új alelnökét pénteken Washingtonban.A hagyomány szerint először mindig az alelnök teszi le az esküt, arra az esetre, hogy az elnök helyébe léphessen, ha ez utóbbival történik valami.Donald Trump megválasztott elnök beiktatása néhány perccel követi Pence eskütételét. Az amerikai alkotmány 20. kiegészítése értelmében az elnökök mandátuma január 20-án helyi idő szerint délben fejeződik be, illetve kezdődik.Százezres méretű tömeg előtt elkezdődött Washington belvárosában pénteken a beiktatási ceremónia, amelynek során esküt tesz és hivatalba lép Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke.A hagyományoknak megfelelően először Mike Pence alelnököt iktatják be hivatalába, majd Trump teszi le az elnöki esküt a Capitolium nyugati oldalán rendezett ünnepségen.Autókat és kirakatokat törtek össze a Donald Trump amerikai elnöki beiktatása ellen tiltakozó tüntetők pénteken Washingtonban, miközben a Capitoliumnál tartandó ünnepségre egymás után érkeztek a vendégek.Washington belvárosában a Donald Trump ellen tüntetők betörték a Bank of America egyik irodájának ablakait, megtámadtak egy McDonald's gyorséttermet és összetörtek a környéken parkoló autókat is. A rendőrség szétoszlatta a protestálókat. Csütörtökön este New York mllett, és Washingtonban is volt egy kisebb, de azonnal feloszlatott tüntetés, amelyen a protestálók elégettek egy Trump-sapkát.Lapjelentések szerint tüntetésre készülnek a Fekete Életek Számítanak (Black Lives Matter) nevű mozgalom tagjai és feminista csoportok is. Ugyanakkor - szintén Washington belvárosában - Trumpot támogató motorosok is gyülekeznek, "Amerika hallja meg a hangunkat, zúgjunk Trumpért!" feliratú táblákkal.A Pennsylvania sugárúton felállított tribünök már megteltek vendégekkel, s Barack Obama távozó és Donald Trump leendő elnök már a Caitolium épületében tartózkodik. Barack Obamát - a Fehér Házból történt távozása előtt - munkatársai két amerikai zászlóval ajándékozták meg: azzal a két zászlóval, amely beiktatása és pénteki távozása napján lobogott a Fehér Háznál. A zászló ajándékozása Ronald Reagan elnöksége óta hagyomány az Egyesült ÁllamokbanHidakat építs, ne falakat! feliratú posztert helyeztek el pénteken a londoni Tower hídon brit tüntetők, akik a világ más részeiben tartott megmozdulásokhoz hasonlóan Donald Trump amerikai elnök beiktatásával kapcsolatos elégedetlenségüket fejezték ki.A tüntetők a két gótikus torony közötti forgóhídon rózsaszín betűket feltartva üzenték, hogy Cselekedj most!, mások pedig a Temzén elhaladó motorcsónakra tűztek ki egy fekete zászlót Hidakat építs, ne falakat! felirattal.A brit parlament mellett, a Westminster hídra a tüntetők Bevándorlók, Isten hozott benneteket és A migráció régebbi, mint a nyelv feliratú posztereket tűztek ki.A mintegy kétszáz londoni tüntető kilenc temzei hídról Hidakat építs, ne falakat!, illetve Együtt az iszlamofóbia ellen feliratú zászlókat dobált le, Trump két legvitatottabb terve, a mexikói határ menti falépítés és a moszlimok Egyesült Államokba való belépésének korlátozása ellen tiltakozva."Üzenetet küldünk Donald Trumpnak és a szélsőséges populizmus brit és európai támogatóinak, és szolidaritási üzenetet küldünk azoknak is az Egyesült Államokban, akiknek megsértik az álláspontját" - mondta a dpa német hírügynökségnek a tüntetés egyik résztvevője, a zöldpárti Tim Kiely.Pénteken London más részeiben, több más nagy-britanniai városban és világszerte sokhelyütt jeleztek hasonló tüntetéseket.A republikánus elnök, aki pénteken teszi le a hivatali esküt, hasonló tiltakozásokra számíthat Washingtonban, valamint Torontótól Sydneyig, Addisz-Abebától Dublinig ellenfelei által megosztónak és veszélyesnek tartott politikája miatt.Donald Trump megválasztott amerikai elnök stílusa a nemzetközi színtéren konfliktusokat generálhat - vélekedtek az M1 aktuális csatorna péntek délutáni műsorában megszólaltatott Amerika-szakértők.Nagy Sándor András kiemelte: Donald Trump számára a legfontosabb a "brand" (márka) - amelyet évtizedek óta épített. Ennek a brandnek a férfiruházat, ingatlanok, hotelek, golfpályák mellett mostantól a "Trump-elnök" is része lesz. Trump nem szeretne változtatni ezen a stílusán - vélekedett a szakértő.Kifejtette, hogy Trump a diplomácia világában már eddig is több olyan kijelentést tett, amellyel "borzolta a kedélyeket". Példaként említette, hogy szokatlan volt Angela Merkel migránsokkal kapcsolatos politikájának bírálata.Nagy Sándor András szerint Donald Trump az Egyesült Államokban a belpolitikában, s a külpolitikában is olyan politikus látszatát szeretné kelteni, aki nem rejti véka alá a véleményét.Pálmai Zsolt hozzátette: Trump azt mondja, hogy az amerikai politikusok, a külpolitika alakítói nem hajlandók otthagyni a tárgyalóasztalt, ha nekik nem tetszően alakulnak a tárgyalások, ő viszont képes lesz ezt megtenni. A szakértő megjegyezve: ez az üzleti stílus nem feltétlenül alkalmazható a nemzetközi politikára. Ugyanis, ha az Egyesült Államok képviseletében feláll az asztaltól, annak az lesz az eredménye, hogy a többi résztvevő dönt vagy a világpolitikai problémák nem lesznek megoldva - fejtette ki a szakértő.Templomi szertartásssal kezdődött Donald Trump beiktatásának programja helyi idő szerint péntek reggel . A szertatás után a megválasztott elnök és felesége a Fehér Házba ment, ahol a távozó elnök, Barack Obama és felesége a hagyományokhoz hűen közös teázáson fogadta őket.A reggeli templomi szertartásra a Fehér Ház mellett lévő episzkopális templomban került sor.Barack Obama pénteken reggel Twitter-üzenetben búcsúzott, és bejelentette egy - nevét viselő - alapítvány életre hívását. "Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, hogy szolgálhattam. Önök jobb emberré tettek engem" - írta a távozó elnök.Az amerikai médiumok élőben közvetítik, a beiktatás napjának történéseit, a nyomtatott lapok internetes kiadásain szintén azonnal követhetőek az események. "Kezdődik a Trump-korszk" - írta címlapján a Politico. A The Washington Post is új korszak kezdetéről írt, a The New York Times Donald Trump "figyelemre méltó hatalomra emelkedését" emelte ki, azt hagsúlyozva, hogy Donald Trump egy megosztott ország irányítását veszi át. "A 45. elnök beiktatása évtizedes politikai lázadás csúcspontja" - írtaThe Wall Street Journal.Közben a vendégek már sorra érkeztek a Capitoliumhoz. George W. Bush elnök és felesége érkezésükkor az újságíróknak elmondta, hogy édesapja, a korábbi elnök, George H. Bush állapota egészségi állapota javul.A hivatalos ceremónia helyi idő szerint fél tizenkettőkor, Mike Pence megválasztott alelnök beiktatásával kezdődik, Donald Trump pontban déli tizenkettőkor tesz esküt, majd mondja el beiktatási beszédét. Szóvivője, Sean Spicer szóvivő csütörtöki közlés szerint az Egyesült Államok 45. elnöke rövid beszédet mond majd és nem politikai programot hirdet, hanem víziót osztja meg hazája jövőjéről.Vlagyimir Putyin orosz államfő valószínűleg nem nézi majd élőben Donald Trump megválasztott amerikai elnök beiktatását - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján."Nem hiszem, hogy élőben tervezi nézni (a beiktatást), mert ez hosszú ünnepség" - mondta nyilatkozatában Peszkov, hozzátéve, hogy az orosz vezető a hírekből természetesen tájékozódni fog az eseményről.Peszkov a Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva kijelentette: a nyugati elemzők és orosz hírmagyarázók nagyot tévednek, amikor azt gondolják, hogy Trump "Oroszország embere"."Ő nem a mi emberünk, ő Amerika embere. Ő az Egyesült Államok elnöke" - mondta.Donald Trump, az Egyesült Államok 45. elnöke Washingtonban pénteken teszi le a hivatali esküt.Csütörtökön a kora délutáni órákban megérkezett Washingtonba, s részt vett egy díszebéden, délután már meg is tartotta a beiktatási ünnepségsorozat első hivatalos programját. Mike Pence megválasztott alelnökkel együtt koszorúzott az arlingtoni nemzeti sírkertben.Délután a Lincoln Emlékmű előtt több ezren gyűltek össze a megválasztott elnök és alelnök tiszteletére rendezett koncerten, ahol Trump rövid beszédet mondott. Sokak meglepetésére rövid beszédet mondott a Steve McQueen-kosztümben megjelent leendő first lady, Melania Trump is.

Az amerikai törvényhozás washingtoni épülete, a Capitolium 2017. január 19-én, egy nappal Donald Trumpnak, az Egyesült Államok 45. elnökének beiktatási ünnepsége előtt.

Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

A koncertet a hollywoodi sztár, Jon Voight nyitotta meg, aki köszöntő beszédében így fogalmazott: "Lincoln most mosolyog, mert tudja, hogy Amerikát most majd egy tisztességes és jó ember megmenti, aki mindenkiért dolgozni fog, függetlenül hovatartozásától vagy bőrszínétől". Beszédében a színész megvédte Trumpot a szerinte rosszmájú sajtó támadásaitól, és hangsúlyozta, hogy amerikaiak millióinak imája talált meghallgatásra a milliárdos üzletember megválasztásával.A "Tegyük ismét naggyá Amerikát" című koncerten a 3Doors Down, Lee Greenwood, Toby Keith lépett fel, a műsor közben Trump rövid beszédben köszönte meg a támogatást és ismét megígérte, hogy "együtt naggyá tesszük Amerikát". Szólt azokhoz az amerikaiakhoz is, akiket szerinte a politikusok "elfeledtek", s úgy fogalmazott: kormányzata minden amerikai életében fordulatot hoz majd. Nem beszélt hosszabban, mint tíz perc, de ezalatt emlékeztetett arra, hogy kormányzata megerősíti az amerikai határok védelmét, és rengeteg új munkahelyet teremt szerte az országban.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök és felesége, Melania Trump megérkezik a Trump-kampány adományozóinak tiszteletére tartott gálavacsorán Washingtonban 2017. január 19-én, egy nappal az elnöki beiktatási ünnepség előtt.

Fotó: MTI/EPA pool/Chris Kleponis

Az elnöki beiktatást már csütörtökön díszkivilágítással váró Washingtonban este gálavacsora volt a Trump-kampány nagy adományozóinak tiszteletére. Az elegáns estélyen a Republikánus Párt vezető politikusai is részt vettek. Donald Trump itt is rövid beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta: "fantasztikus kormányunk lesz, büszke vagyok a választásaimra". Trump azt is közölte: 2020-ban "hagyományos módszerekkel akarja megnyerni az elnökválasztást". Az estélyen jelen volt - tűzpiros nagyestélyiben - Trump egyik főtanácsadója, korábbi kampánymenedzsere, Kellyanne Conway, aki újságíróknak azt mondta hogy az első elnöki rendeletet Donald Trump várhatóan már hétfőn meghozza.A Trump házaspár az éjszakát - a hagyományoknak megfelelően - a Blair House-ban, a Fehér Ház vendégházában tölti, s onnan indul kora reggel a templomi szertartásra, majd a teázásra Barack és Michelle Obama vendégeként a Fehér Házba. S majd a Fehér Házból hajtatnak konvojjal a Capitoliumhoz, amelynek lépcsőjén lesz a beiktatási ceremónia.

New Yorkban viszont tüntettek Trump ellen. A megmozduláson részt vett Robert De Niro filmszínész, Michael Moore filmrendező és Bill de Blasio, a város demokrata párti polgármestere is.