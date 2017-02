Trump újból nekiment a beutazási tilalmát felfüggesztő bírónak

Miközben James Robart seattle-i bíró döntése nyomán újraindult az elnöki rendeletben megnevezett muszlim országok állampolgárságával rendelkezők beutazása, Donald Trump egy újabb Twitter-bejegyzésében azt írta: "nem tudom elhinni, hogy egy bíró az országunkat ilyen veszélybe sodorja. Ha történik valami, akkor őt és a bírósági rendszert okolhatjuk. Áradnak be az emberek. Ez rossz!".



Egy későbbi bejegyzésében tudatta: utasítást adott a belbiztonsági miniszternek, hogy "nagyon alaposan" ellenőrizzék az országba belépőket.



Az elnök egy nappal korábban "úgynevezett bírónak" minősítette a beutazási tilalmat átmenetileg felfüggesztő seattle-i bírót. Kirohanását azonban republikánus és demokrata oldalról egyaránt bírálták.



Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője a CNN hírtelevíziónak adott interjújában azt mondta: szerinte nem jó kritizálni egyes kiszemelt bírákat. Ben Sasse republikánus szenátor az ABC tévécsatorna híradójában ennél hevesebben reagált, leszögezve, hogy "nincsenek úgynevezett bíróink (...), úgynevezett elnökeink". Olyan emberek vannak, akik esküt tesznek arra, hogy betartatják és megvédik az alkotmányt - tette hozzá.



Patrick Leahy, a szenátus igazságügyi bizottságának ellenzéki, demokrata párti tagja úgy vélekedett, hogy Donald Trump alkotmányos válság felé sodorja az országot a napokban bejelentett, bevándorlást korlátozó döntésével, és azzal, hogy a tiltást felfüggesztő bírói döntés után a bírót is bírálta.



Chris Christie, New Jersey republikánus kormányzója viszont nem az elnöki rendeletet, hanem annak végrehajtását kifogásolta, Mike Pence alelnök pedig - szintén egy televíziós interjúban - védelmébe vette Trump elnök rendeletét.



Közben az Egyesült Államok határain, repülőterein ismét úgy zajlik az utazók beléptetése, mint Trump rendelete előtt. James Robart bíró döntése után a washingtoni külügyminisztérium közölte, hogy aki érvényes vízummal rendelkezik, beutazhat az Egyesült Államokba. A lehetőséggel sokan élnek, akiket a tíz nappal ezelőtt kihirdetett elnöki rendelet miatt érvényes vízumuk ellenére sem engedtek repülőgépre szállni az Amerikába tartó járatot indító reptéren.