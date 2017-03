Trump új rendelete a beutazási tilalomról valószínűleg jogilag megalapozottabb lesz

Az új rendeletben a beutazási tilalom valószínűleg csak a megjelölt országok amerikai vízummal még nem rendelkező állampolgáraira vonatkozik majd, ideiglenesen.



Az eredeti rendelet azokra is vonatkozott, akiknek már volt vízumuk. Ebből kifolyólag a külügyminisztérium akkor bejelentette, hogy csaknem hatvanezer embertől visszavonják a már kiadott vízumot. Ezeket a beutazási engedélyeket azután ismét érvénybe léptették, mert egy seattle-i szövetségi bíró felfüggesztette az elnöki rendeletet, majd a kormány fellebbezésére egy San Franciscó-i fellebbviteli bíróság megerősítette a felfüggesztést.



Az új rendelet ezenkívül valószínűleg nem ad elsőbbséget a vallási kisebbségekhez tartozó menekültek befogadásának, ami gyakorlatilag a muzulmán többségű országokból menekülő keresztényekre vonatkozott volna az eredeti rendelet alapján.



Valószínűleg az új rendelet is ideiglenesen fel fogja függeszteni menekültek befogadását, de az első változattól eltérően azonos módon kezeli majd a szíriaiakat a más országbeliekkel - mondták el a lapnak a nyilatkozó források, hozzátéve, hogy a tervezet még változhat. Az eredeti, januári változat négy hónapra felfüggesztette az egész menekültprogramot, és határozatlan időre felfüggesztette a szíriai menekültek befogadását. A WSJ szerint a Fehér Ház szóvivője nem volt hajlandó megjegyzést fűzni a lap értesüléseihez.



Az eredeti rendelet hét - muzulmán többségű - ország állampolgárainak tiltotta meg a beutazást a terrorizmus veszélyére hivatkozva. Az új tervezetet ismerők közül többen azt mondták, hogy az országok köre nem változik, de egyikük szerint Irakot kiveszik közülük, mert Irakban sokan segítették az amerikai haderőt, vagy ezeknek az embereknek valamelyik rokona szeretne beutazni az Egyesült Államokba, illetve mert Irak részt vesz az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet elleni harcban. A listán szereplő többi ország: Szíria, Irán, Szudán, Líbia, Szomália és Jemen.



Az eredeti rendelet szerint nem térhetnek vissza az Egyesült Államokba azok a nem amerikai állampolgárok sem, akiknek pedig van állandó tartózkodási engedélyük, bár több fehér házi tisztségviselő azt mondta utána, hogy rájuk a belépési tilalom nem vonatkozott. Az új rendelet egyértelművé teszi, hogy ők bármikor visszatérhetnek az Egyesült Államokba - mondták a meg nem nevezett források.



Egyetlen amerikai bíróság sem mondott végleges ítéletet az elnök első rendeletéről, de szerte az országban több bíró első vizsgálatra talált benne jogi problémát, és volt olyan bíró, aki hibátlannak találta a rendeletet. A WSJ idézte a bevándorlási jog egy szakértőjét, aki szerint megismert formájában az új rendelet is beleütközhet valamilyen bírósági ítéletbe.



Donald Trump január 27-i rendelete bírálatok özönét váltotta ki az érintett muzulmán országok és a nyugati szövetségesek részéről, amerikai jogvédő csoportok pedig tömegesen igyekeztek jogsegélyt nyújtani a szerintük alkotmányellenes tilalom által sújtott személyeknek, és politikusoknál közbenjárni érdekükben.