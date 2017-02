Trump új beutazási rendeletet ígér jövő hétre

Több mint egyórás sajtókonferenciájának elején az elnök bejelentette: Alexander Acostát jelöli a munkaügyi minisztérium élére, miután több republikánus szenátor negatív álláspontja miatt a korábbi jelöltje, Andrew Puzder szerdán visszalépett a jelöltségtől. Acosta a Florida Nemzetközi Egyetem jogi karának dékánja, korábban a Szakszervezeti Kapcsolatok Országos Tanácsának elnökségi tagja, azt megelőzően pedig George W. Bush kormányának tisztségviselője volt. Ha a szenátus megszavazza, ő lesz a Trump-kormányzat első spanyolajkú tagja.



Bevezető nyilatkozatában Donald Trump leszögezte, hogy a sajtóban megjelenő információkkal ellentétben a Fehér Házban nincs zűrzavar, a rendszer "olajozottan működik", ellenben éppen ő örökölt "kaotikus helyzetet".



Bírálta a sajtót, amely szerinte "olyan tisztességtelen lett, hogy muszáj erről beszélnünk, mert ha nem szólunk, akkor ezzel rossz szolgálatot teszünk az amerikai embereknek". Leszögezte, hogy megítélése szerint a média azért próbálja támadni a kormányzatot, mert azt teszik, amit megígértek. Felsorolta kormányzata néhány eddigi döntését: az előrelépést a határok biztonságának garantálásában, a munkahelyteremtést, a kormányzati szabályzók csökkentését, az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcot.



Bejelentette, hogy a jövő héten nyilvánosságra hozza a bevándorlást szabályozni kívánó új elnöki rendeletet, március közepéig pedig meglesz az egészségbiztosításról szóló új tervezet is.



Kijelentette, hogy kormányzata folytatja a nyomásgyakorlást Iránra, mindaddig, amíg "a probléma nem oldódik meg". Nem fejtette ki azonban, hogy az eddigi szankciók mellett a nyomásgyakorlás milyen további eszközeit, módjait kívánja alkalmazni a perzsa állam ellen.



A terrorizmusról szólva kifejtette, hogy "az Iszlám Állam úgy terjed, mint a rákbetegség". Iránt nevezte meg a terrorizmus fő támogatójaként. A terrorizmus elleni harc fontosságát hangsúlyozva leszögezte: választási ígéretéhez híven újjáépíti a szerinte meggyöngült amerikai haderőt. Elmondta, hogy már utasítást adott az ehhez szükséges tervek elkészítésére.



Kérdésre válaszolva Donald Trump ismét megvédte Michael Flynn lemondott nemzetbiztonsági tanácsadót. "Mike Flynn kiváló ember, szerintem semmi rosszat nem tett. A dolgát végezte" - fogalmazott, de leszögezte, hogy Flynn nem tájékoztatta a tényekről Mike Pence alelnököt, majd el is feledkezett a dolgokról. "Ez viszont elfogadhatatlan volt" - szögezte le. Hozzátette: "az igazi probléma azonban az, hogy titkosított információkat törvénytelenül kiadtak".



Szintén kérdésre válaszolva tért ki Oroszországra. Nagyon határozottan leszögezte: nincs kapcsolata Oroszországgal, s fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy az amerikai sajtóban erről folyó viták Putyin orosz elnöknek használnak.



Az egyik újságíró az elmúlt napokban történt orosz provokációkról - köztük az amerikai partok mentén cirkáló orosz felderítő hajóról - kérdezte, mire Trump leszögezte: ez "nem jó", nem gondolja, hogy Putyin teszteli őt, de nem kíván válaszlépést tenni. "Nukleáris holokauszt lenne belőle" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy szükséges a jó viszony kialakítása Oroszországgal. Bár hozzátette: még nem tudja, hogy sikerül-e megállapodást kötnie Oroszországgal. "De legalább megpróbáltam" - tette hozzá.