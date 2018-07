Trump "türelmetlenül vár" egy újabb találkozót Putyinnal

"Türelmetlenül vár egy újabb találkozót Vlagyimir Putyin orosz elnökkel" - írta csütörtöki Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök.



Mikroblog-bejegyzésében az elnök kitartott amellett, hogy a Helsinkiben hétfőn tartott amerikai-orosz csúcstalálkozó sikeres volt, s ezt csak a megfogalmazásában a "nép ellenségének" nevezett média nem tartotta annak. A médiát Trump ismét "hamis hírek" publikálásával vádolta meg.



Trump ezt követően leszögezte, "türelmetlenül" várja a második találkozót Vlagyimir Putyinnal, hogy megkezdhesse mindannak valóra váltását, amiről Helsinkiben beszéltek. Mint fogalmazott, konkrétan "a terrorizmust, Izrael biztonságát, az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását, a kereskedelmet, Ukrajnát, a Közel-Keletet, Észak-Koreát és még sok mindent". Hozátete: "sokféle válasz van ezekre, némelyikük könnyű, némelyikük nehéz, de mindegyikük megoldható".



Az amerikai sajtó munkatársai a Twitter-bejegyzés közzététele után azonnal keresték a Fehér Házat, megerősítendő vagy cáfolandó egy újabb találkozó előkészítését, ám az elnöki hivatal egyelőre nem kívánt reagálni a bejegyzésben megfogalmazottakra.



Donald Trump a helsinki találkozó óta bírálatok egész sorával kénytelen szembenézni, elsősorban azért, mert a finn fővárosban Putyinnal tartott közös sajtókonferenciáján úgy fogalmazott, hogy nem lát okot arra, Oroszország miért is avatkozott volna be a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba. A republikánus és a demokrata párti politikusok részéről egyaránt megnyilvánuló felháborodás nyomán Trump - tőle szokatlanul - korrigálta korábban elhangzott szavait, és kedden hangsúlyozta: rosszul fejezte ki magát, azt akarta mondani, hogy nem lát okot, Oroszország miért is ne avatkozott volna be a választásokba.