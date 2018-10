Trump szerint mégsem átverés a klímaváltozás

Donald Trump amerikai elnök visszavonta korábbi állítását, miszerint a klímaváltozás átverés, de jelezte: nem biztos abban, hogy ember által előidézett jelenségről van szó, és szerinte az éghajlat újra vissza fog változni.



A CBS amerikai televízió 60 perc című műsorának vasárnap esti adásában közölt interjúban Trump azt mondta, nem szeretné, hogy az Egyesült Államokat hátrány érje amiatt, hogy a klímaváltozásra reagál. "Szerintem valami történik. Valami változik és újra vissza fog majd változni" - fogalmazott az amerikai elnök. Hozzátette azt is: "nem hiszem, hogy ez egy átverés. Szerintem van talán változás. De nem tudom, hogy ez ember által előidézett-e. Azt mondom: nem akarok ezer és ezer milliárd dollárt kiadni. Nem akarok millió és millió állást elveszíteni."



Donald Trump egy 2012-es Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy a globális felmelegedés egy kínai "kamu", amivel az amerikai ipart akarják versenyképtelenné tenni. Később már azt mondta, csak viccelt azzal, hogy kínai átverésről van szó, de a globális felmelegedést a továbbiakban is kamunak nevezte.



"Nem tagadom a klímaváltozást" - szögezte le most Trump, megismételve, hogy meglátása szerint a folyamat vissza is fordulhat, mert évmilliókig tartó jelenségről van szó.



Megválasztása után Trump élesen bírálta a 2016-ban aláírt párizsi klímavédelmi egyezményt, majd 2017-ben gazdasági okokra hivatkozva be is jelentette, hogy az Egyesült Államok kilép a megállapodásból.



Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint az Egyesült Államokban nyilvántartott hőmérsékleti adatok azt mutatják, hogy 1976 óta nem volt a világon az átlagosnál hidegebb év, 1985 vége óta pedig nem volt az átlagosnál hidegebb hónap.



Donald Trump hétfőn a hurrikán sújtotta Georgia és Florida államba utazik, és most jelezte: nem ért egyet azokkal a tudósokkal sem, akik szerint a klímaváltozás miatt egyre pusztítóbbak a hurrikánok.



Trump megjegyzései csupán néhány nappal azután hangzottak el, hogy a Nobel-díjas Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) figyelmeztetést tett közzé, hogy a globális felmelegedés növelheti az időjárás változása az emberek egészségét és megélhetését fenyegeti, kockázatot jelent az élelmiszerbiztonságra, a vízkészletekre, az emberek biztonságára, továbbá a gazdasági növekedésre is. Az IPCC jelentése azt is részletezi, hogy ha a világ vezetői valahogyan korlátozni tudnák az ember által okozott felmelegedést, a Föld időjárása, állapota és ökoszisztémája jobb állapotban lehetne.