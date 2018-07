Trump szerint az EU valószínűleg ugyanolyan rossz, mint Kína, csak kisebb nála

"Az Európai Unió valószínűleg ugyanolyan rossz, mint Kína, csak kisebb nála" - fogalmazott Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak adott és vasárnap sugárzott interjújában a Kínával és az Európai Unióval fennálló kereskedelmi vitákra utalva. "Kereskedelmi deficitünk van az Európai Unióval... és tetejébe egy rakás pénzt fizetünk be a NATO-ba, hogy megvédjük őket" - fogalmazott a republikánusokhoz közelálló Fox televízióban az amerikai elnök.



Donald Trump hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi vitákat illetően nem egyedül Kína kereskedelmi gyakorlatát nehezményezi, hanem globális intézkedéseket szeretne az innovációs és technológiai eredmények, valamint a szellemi tulajdon védelmére. "Nem Kínára akarok mutogatni" - szögezte le, és kiemelte, hogy kifejezetten jó a viszonya Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akiről így fogalmazott: "életre szólóan elnök... királynak is nevezhetnénk". Trump azt hangoztatta: ismeri Kínát, tudja, hogy a kínaiak milyen okosak, ezért ha csak rájuk összpontosítana a gazdasági szigorító intézkedésekkel, illetve védővámokkal, akkor Peking más országokban pótolná a kiesett exportját és csökkenő külföldi beruházásait, ezért fontos globálisan megközelíteni a problémát. "A kínaiak meg akarnak állapodni" - tette hozzá.



Arra a kérdésre, amely azt firtatta, vajon az amerikai kormány büntető szankciókkal sújtja-e majd azokat az európai országokat, amelyek gazdasági kapcsolatokat ápolnak Iránnal, Trump közölte" "igen, természetesen. Teljes mértékben emellett vagyunk". A Kőolajexportáló Országok Szervezetével (OPEC) kapcsolatban Trump elnök azt állította, hogy a kartell "manipulálja az olajpiacokat". Arra figyelmeztetett: "jobb, ha felhagynak ezzel", mert "mi biztosítjuk (az OPEC-tagországok közül) soknak a védelmét".



Donald Trump szombaton Twitter-bejegyzésben tudatta: azt kérte Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi királytól, hogy országa növelje olajkitermelését, a benzinárak emelkedésének megfékezése érdekében, amely szerinte az Egyesült Államokban jócskán apasztja az adócsökkentés gazdasági előnyeit. Az elnök szerint a kérést a szaúdi uralkodó el is fogadta. "Elmagyaráztam neki, hogy az Iránban és Venezuelában tapasztalható felfordulás és működési zavarok miatt kérem, hogy növelje meg a kőolaj-kitermelést, talán kétmillió hordónyira, mert túl magasak az árak... Egyetértett velem" - írta mikroblog-bejegyzésében Trump.