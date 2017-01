Trump: semmi közöm Oroszországhoz

"Semmi közöm Oroszországhoz. Se üzlet, se hitel, se semmi" - szögezte le Trump a Twitteren, kijelentve, hogy Oroszország sosem próbált befolyást gyakorolni rá.



A megválasztott elnök azzal vádolta meg a hírszerzési ügynökségeket, hogy beiktatása előtt még egy utolsó támadást próbálnak ellene intézni ilyen hírek terjesztésével. "Hol élünk, a náci Németországban?" - méltatlankodott Trump a Twitteren.



Trump hozzátette: Oroszország is megmondta, hogy a politikai ellenfelek által fizetett ellenőrizetlen jelentés totális kitaláció, teljesen nonszensz.



Reince Priebus, Trump leendő kabinetfőnöke az NBC hírcsatorna Today című műsorában szerdán kijelentette: soha nem történt meg az az "obszcén mocsok", amellyel az előző nap közzétett, meg nem erősített hitelességű hírszerzési feljegyzésekben vádolják Trumpot. Priebus, aki jelenleg a Republikánus Párt elnöke, azt mondta: felvetette Trumpnak a Buzzfeed által közzétett dokumentumok ügyét, és a megválasztott elnök szerint "totális mocsokról" van szó.



A Penthouse című férfimagazin közben a Twitteren felajánlotta: egymillió dollárt ad az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) birtokában lévő felvételekért, amelyeken állítólag Donald Trump látható vagy hallható kompromittáló helyzetekben.



Kedden a CNN hírtévé híradása nyomán több amerikai médium is beszámolt arról a Buzzfeed hírportálra feltett, 35 oldalas állítólagos hírszerzési jelentésről, amely szerint Oroszország Trump lejáratására, zsarolására alkalmas információk birtokában van.



Trump néhány óra múlva tartja meg a megválasztása óta első sajtóértekezletét a New York-i Trump Towerben, ahol nyilvánvalóan az újságírók is felteszik majd neki az állítólagos hírszerzési jelentés állításaival kapcsolatos kérdéseiket.