Trump november elején öt ázsiai országot keres fel

Donald Trump amerikai elnök november 3-tól ázsiai körutat tesz, amelynek keretében Japánban, Dél-Koreában, Kínában, Vietnamban és a Fülöp-szigeteken tárgyal majd.



A Fehér Ház péntek reggel jelentette be a tizenegye napos elnöki körút várható programját. Az elnöki hivatal közleménye szerint Donald Trump tárgyalásai "megerősítik majd a nemzetközi közösség eltökéltségét, hogy szembeszálljon az észak-koreai fenyegetéssel".



Washington és Phenjan között az elmúlt hetekben különösen élessé vált a szócsata. Donald Trump az ENSZ Közgyűlése ülésszakának általános vitájában azzal fenyegette meg Phenjant, hogy ha Egyesült Államok arra kényszerül, hogy megvédje önmagát vagy szövetségeseit, akkor Észak-Korea a "megsemmisüléssel" számolhat. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető erre válaszként "zavart embernek" és "megalománnak" nevezte az amerikai elnököt, majd Ri Jong Ho észak-koreai külügyminiszter - szintén az ENSZ-ben - azzal vádolta meg Washingtont, hogy háborút hirdetett ellene.



Ugyanakkor a héten a The Washington Post című lap arról írt hosszasan, hogy észak-koreai kormányzati tisztségviselők keresték és keresik a kapcsolatot a republikánusokhoz kötődő, hozzájuk közelálló kutatókkal, elemzőkkel, és külügyi szakemberekkel, hogy megpróbálják jobban értelmezni Donald Trump üzeneteit. Bruce Klingner, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt elemzője, aki jelenleg a konzervatív Heritage Alapítvány munkatársa, a CNN hírtelevíziónak csütörtökön adott interjújában elmondta: több olyan konferencián vett részt, amelyen jelen voltak észak-koreai tisztségviselők is, akik szerinte azt próbálták kifürkészni, hogy "meddig mehetnek el, hol a határ".



Donald Trump - akinek a november 3-án kezdődő útja lesz az első vizitje Ázsiában -valamennyi országban elsősorban az észak-koreai helyzetről tárgyal majd, de kétoldalú megbeszéléseket tart majd a Dél-kínai tengeren meglévő területi vitákról, kereskedelmi kérdésekről, a Csendes-óceáni Partnerség néven ismert megállapodásról (TPP), amelyből Donald Trump bejelentette az Egyesült Államok kilépését. Több ország, kivált Japán, meglepetéssel fogadta Egyesült Államok kivonulását a 11 országot változatlanul összefogó szabadkereskedelmi megállapodásból, amelynek Japán és Vietnam változatlanul tagja. Elemzők szerint mindkét országban megpróbálják majd rábírni az amerikai elnököt, hogy vizsgálja felül álláspontját, bár Robert Lighthizer az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója a napokban ismét megerősítette, hogy Washington változatlanul nem a multilaterális, hanem a kétoldalú tárgyalások híve.