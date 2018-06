Trump: "nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, mint Európa a bevándorlók miatt"

"Nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, amilyen helyzetbe Európa került a bevándorlók miatt" - írta hétfőn Twitter-bejegyzésében Donald Trump amerikai elnök, aki szerint "a német nép a vezetői ellen fordult". Nem sokkal később a Fehér Házban azt hangoztatta: az Egyesült Államok "nem lesz menekülttábor".



Az elnök kijelentette: az Egyesült Államok nem csupán menekülttábor nem lesz, de nem nyit az országban befogadó központokat sem.



Trump kiállt kormánya menekültpolitikája mellett, és a demokrata párti törvényhozókat okolva az átfogó bevándorlási törvény elmaradásáért, ismételten felszólította őket, hogy kezdjenek tárgyalásokat a republikánusokkal. Azt mondta: az Egyesült Államokban illegálisan tartózkodók "halált és rombolást" hoznak. Megismételte korábban már többször is kifejtett meggyőződését, hogy "egy ország határok nélkül egyáltalán nem ország".



Hétfőn reggel Donald Trump Twitter-bejegyzésben bírálta a német bevándorlás-politikát. Üzenetében az amerikai elnök úgy vélekedett, hogy a migránskérdés "megrázkódtatja a már amúgy is erőtlen berlini koalíciót".



Donald Trump leszögezte: "Németországban növekszik a bűnözés. Nagy hibát követtek el mindenütt Európában azzal, hogy emberek millióit engedték be, akik erőteljesen és erőszakosan megváltoztatják kultúrájukat".



Az elnök hozzátette: "nem akarjuk, hogy ami a bevándorlás miatt Európában történik, megtörténjék nálunk is". Az elnök nem először bírálja egyes európai országok menekültpolitikáját, már a 2016-os elnökválasztási kampánya során is többször ostorozta ezt. Trump többször is bírálta Angela Merkel kancellár menekültpolitikáját.



Hétfőn az ENSZ főtitkára, António Guterres a szóvivője útján közölte: álláspontja szerint a menekült és migráns gyermekeknek "nem szabad traumákat okozni azzal, hogy elszakítják őket a szüleiktől". Genfben az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának vezetője szintén elítélte és "lelkiismeretlennek" minősítette az amerikai gyakorlatot.