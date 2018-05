Trump: "nagyon pozitívak" az eddigi egyeztetések a szingapúri csúcsról

Újságíróknak azt mondta: az Észak-Koreában tárgyaló amerikai delegáció pénteken tér vissza Washingtonba, és várhatóan levelet hoz Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőtől. "Várom, mi lesz a levélben" - mondta Trump.



Arra az újságírói kérdésre, amely azt firtatta, vajon kialakulóban van-e megállapodás Észak-Koreával, az elnök azt válaszolta: "szerintem nagyon pozitív lesz, a találkozók nagyon pozitívak voltak".



Jelenleg három helyszínen folynak az egyeztetések Észak-Korea és Washington között. New Yorkban Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerda este másfél órán keresztül tanácskozott Kim Jog Csollal, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnökével, akit Kim Dzsong Un "jobbkezeként" tartanak számon. Megbeszéléseik csütörtökön is folytatódnak, és az amerikai diplomácia vezetője várhatóan helyi idő szerint a délutáni órákban tart sajtótájékoztatót.



Amerikai és észak-koreai küldöttségek tartottak tárgyalásokat Panmindzsonban, az Észak- és Dél-Korea közötti demilitarizált övezetben, és amerikaiak és észak-koreaiak egyeztetnek Szingapúrban is, a várható csúcstalálkozó lebonyolításának részleteiről.