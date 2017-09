Trump mellé állt a legfelsőbb bíróság bevándorlásügyben

A legfelső bíróság keddi döntésével lehetővé tette, hogy átmenetileg korlátozzák a menekültek beutazását hat országból. Az egyik bíró, Anthony Kennedy már hétfőn meghozta a döntést, de kedd délig lehetett fellebbezést benyújtani ellene. Mivel nem érkezett fellebbezés, a legfelső bíróság kihirdette az érvényes határozatot.



A döntés azután történt, hogy az igazságügyi minisztérium hétfőn beadványt nyújtott be a legfelső bírósághoz, arra kérve a testületet: mondja ki semmisnek az egyik kerületi szövetségi fellebbviteli bíróság határozatát. Az alsóbb fokú bíróság még júliusban felfüggesztette az elnöki rendelet egészének végrehajtását és lehetővé tette volna, hogy a már az Egyesült Államokban tartózkodók rokonai is beutazhassanak. Ez mintegy 24 ezer menekült beengedését jelentette volna. Anthony Kennedy bíró a minisztériumi kereset beadásától számított két órán belül döntött, és a kormányzatnak adott igazat. A fellebbezés keddi határidejének lejártáig azonban testületi határozat nem születhetett.



Bár az alkotmánybírósági döntés a 9-es számú (San Franciscóban lévő) kerületi fellebbviteli bíróság határozatára vonatkozott, a Hawaii-on lévő fellebbviteli bíróság is elfogadta, és ezt kedden, az alkotmánybírósághoz címzett beadványában tudatta is.



Ám egyelőre a testületi döntés sem jelent végleges győzelmet a kormányzat számára. Október 10-én ugyanis az alkotmánybíróság meghallgatást rendez az elnöki rendelet alkotmányosságának vizsgálatára, s végleges döntés akkor születik meg.



Donald Trump március elején hozta nyilvánosságra második - s az elsőhöz képest némileg módosított - elnöki rendeletét, amely átmeneti időre megtiltja a beutazást hat országból. A Szíriára, Iránra, Líbiára, Szudánra, Szomáliára és Jemenre vonatkozó rendelet 90 napra függeszti fel a beutazást, amíg a belbiztonsági minisztérium ki nem dolgozza a határellenőrzés új módszereit.