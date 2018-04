Trump megtámadta Szíriát

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint pénteken este 9 órakor bejelentette, hogy elrendelte a légicsapások megindítását Szíria ellen.



Az elnök a Fehér Házban a nemzethez címzett - és a nagy amerikai televíziós állomások által élőben közvetített - nyilatkozatában közölte: precíz, azaz célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra. A légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtja végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen. A légicsapás-sorozat - amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen - Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.



Beszédében Donald Trump kiemelte: a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától. A Dúmában elkövetett vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt hangoztatta: "ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt". Az amerikai elnök élesen bíráló szavakat fogalmazott meg Oroszország és Irán - az Aszad-rendszer két támogatója - címére is. "Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyermekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni" - fogalmazott Trump. Hozzátette: Oroszországnak el kell döntenie, hogy ezen a sötét úton halad-e tovább, vagy csatlakozik a civilizált nemzetekhez.



Donald Trump hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok semmilyen körülmények között nem akar meghatározatlan ideig Szíriában maradni.



Az amerikai televíziók híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be több szír helyszínen is. A Fox és a CNN hírtelevíziók helyszínen lévő tudósítókra hivatkozva jelentették, hogy a szíriai fővárosban legalább hat robbanás hallatszott.



Joseph Dunford amerikai vezérkari főnök a Pentagon sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy véget ért a szíriai célpontok elleni légitámadás. James Mattis védelmi miniszter hozzátette, hogy újabbat most nem terveznek, és veszteségeik nem voltak. Theresa May: a brit fegyveres erők részt vettek a szíriai légicsapásokban

Theresa May brit miniszterelnök szombat hajnalban bejelentette, hogy engedélyezte a brit fegyveres erőknek "összehangolt és célzott támadások" végrehajtását Szíriában. May szerint korlátozott, a térségi feszültségeket nem eszkaláló akcióról van szó, amelynek célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától.



A brit kormányfő megerősítette, hogy Nagy-Britannia amerikai és francia szövetségeseivel együtt vesz részt az akcióban.



Theresa May tényként közölte nyilatkozatában, hogy a szíriai Dúma városában múlt szombaton vegyifegyver-támadás történt, és e támadás halálos áldozatainak száma elérhette a 75-öt, köztük gyerekek is vannak.



A szíriai rezsim a múltban is használt vegyi fegyvereket saját népe ellen "a legkegyetlenebb, legelborzasztóbb módon", és jelentős mennyiségű információ, köztük hírszerzési adatok utalnak arra, hogy a legutóbbi támadásért is a szíriai vezetést terheli a felelősség - mondta szombat hajnali nyilatkozatában Theresa May.



A brit kormányfő szerint ennek a magatartásnak véget kell vetni, nemcsak azért, hogy meg lehessen védeni az ártatlan szíriaiakat a vegyi fegyverek okozta rettenetes haláltól és sérülésektől, de azért is, mert nem lehet megengedni a vegyi fegyverek használatát akadályozó nemzetközi normák erózióját.



"Minden lehetséges diplomáciai csatornát igyekeztünk kihasználni ennek elérésére, de erőfeszítéseink rendre meghiúsultak. Az oroszok még ezen a héten is vétót emeltek egy olyan határozat ellen az ENSZ Biztonsági Tanácsában, amely a Dúmában történt támadás független kivizsgálását célozta volna" - fogalmazott tájékoztatójában a brit miniszterelnök.



Theresa May szerint így nem maradt más gyakorlati lehetőség, mint az erő alkalmazása a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának lebontására, és arra, hogy a szír vezetést elrettentsék e fegyverek használatától.

A brit kormányfő szerint nem arról van szó, hogy a szövetségesek egy polgárháborúba akarnának beavatkozni, sem arról, hogy rendszerváltást kívánnának elérni. A cél egy korlátozott, célzott csapásmérés, amelynek nyomán nem eszkalálódik a feszültség a térségben, és amelynek során a résztvevő országok mindent megtesznek a polgári veszteségek elkerülésére.



May hozzátette: jóllehet ennek az adott akciónak a kifejezett célja a szíriai rezsim elrettentése, a fellépés ugyanakkor világos jelzés mindenki másnak is, aki úgy gondolja, hogy büntetlenül alkalmazhat vegyi fegyvereket.



"Nem engedhetjük meg a vegyi fegyverek használatának normálissá válását, sem Szíriában, sem az Egyesült Királyság utcáin, sem bárhol máshol a világban" - fogalmazott a brit miniszterelnök, utalva arra, hogy március elején idegméreg-hatóanyagtól szenvedett súlyos mérgezést az angliai Salisbury városában Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal.



Az incidensért London az orosz kormányt tartja felelősnek, Moszkva azonban folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz. Damaszkuszban robbanások hallatszottak, a szír TV agresszióról beszél

A szíriai fővárosban erős robbanások hallatszottak szombat hajnalban, és Damaszkusz fölött repülőgépek húztak át - jelentette a francia hírügynökség helyszíni tudósítója.



A szíriai állami televízió Franciaországgal és Nagy-Britanniával közös "amerikai agresszióról" adott hírt, és közölte, hogy a légvédelem felvette a harcot az ellenséggel.



Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőcsoportja azt jelentette, hogy Damaszkuszban egy kutató intézetet vettek célba, valamint a köztársasági gárda és a 4. hadosztály elit alakulatait.



A damaszkuszi média szerint 13 támadó rakétát lelőtt a légvédelem. A célpontjuk a fegyveres erők egyik bázisa volt Homsz város környékén.



A három oldalú agresszió a nemzetközi jog égbekiáltó megsértése - írta a szír állami hírügynökség. A kormányzat egyik illetékese azt mondta a brit hírügynökségnek, hogy "ha a támadás véget ért, és nem lesz második hullám, akkor a hatása korlátozott marad".