Trump megnevezte a Charlottesville-i atrocitások felelőseit

Donald Trump amerikai elnök hétfőn nyilvánosan elítélte a rasszizmust és megnevezte a virginiai Charlottesville-ben történt atrocitások felelőseit.



Az elnök - aki bedminsteri golfklubjából a nap folyamán tért vissza a fővárosba - a Fehér Házban mondott beszédben ítélte el és nevezte meg a halálos áldozatokkal is járó szombati zavargások felelőseit.



"A rasszizmus maga az ördög. És azok, akik ennek nevében erőszakot követnek el, bűnözők és gengszterek, beleértve a Ku Klux Klan tagjait, neonácikat, fehér fensőbbrendűséget hirdetőket, és más gyűlöletkeltő csoportokat, ezek visszataszítóak" - fogalmazott az elnök az amerikai televíziókban élőben közvetített beszédben. Leszögezte: "azok, akik a vakhit nevében erőszakot követnek el, Amerika lényegét támadják". Hangsúlyozta azt is, hogy "nem számít a bőrünk színe, mindenkire ugyanazok a törvények érvényesek".



Donald Trump megígérte, hogy a bűnözőket az igazságszolgáltatás szigorával sújtják, a Charlottesville-i áldozatokról pedig úgy fogalmazott: "megtestesítik nemzetünk jóságát és tisztességét".



Az elnök szombaton ugyan először Twitter-üzenetben, majd rövid nyilatkozatban ítélte el az amerikai polgárháború déli csapatainak vezetője, Robert Lee tábornok szobrának eltávolítása miatti szombati tüntetésen kirobbant zavargásokat és az erőszakot, deakkor még nem nevezte meg a felelősöket. Általában és a "minden oldalon meglévő" erőszakról beszélt, s nem nevezte néven a Ku Klux Klan tagjait, a neonácikat és a fehér fajgyűlölőket. Ezért demokrata párti és republikánus politikusok részéről egyaránt erős bírálatok érték, miközben a felesége, Melania Trump és a lánya, Ivanka is Twitter-bejegyzésben ítélte el az erőszakot, konkrétan megnevezve a felelősöket.



Tiltakozása jeléül hétfőn a Merck gyógyszergyár elnök-vezérigazgatója, az afroamerikai Kenneth Frazier is benyújtotta lemondását az elnök ipari tanácsadó testületéből. A vállalat Twitter-fiókjában közzétett közleményében leszögezte: "Amerika vezetőinek tiszteletben kell tartaniuk alapvető értékrendünket és egyértelműen vissza kell utasítaniuk a gyűlölet és a vakhit megnyilvánulásait és a fehér felsőbbrendűséget".



Erre a Twitter-bejegyzésre egyébként Trump Twitter-üzenettel válaszolt: "most, hogy Ken Frazier a Mercktől lemondott az Elnöki Ipari Tanácsból, több ideje lesz a gyógyszerárak csökkenésével foglalkozni".



A Trump-beszéd utáni első kommentárok ugyanakkor megjegyezték: mondandóját az elnök nem a Charlottesville-ben történtekkel, hanem kereskedelmi kérdésekkel kezdte, majd csak ezt követően tért rá a felelősök megnevezésére.