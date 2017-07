Trump ma négyszemközt ismerkedik Putyinnal

Bára németországi Hamburgban, de az Egyesült Államokban a politikusok ésA Fehér Ház által nyilvánosságrea hozott legutóbbi információk szerintSajtóértekezletet nem terveznek, és a közös fotózáson az újságírók nem kérdezhetnek.A megbeszélésen Donald Trump ésmellettamerikai ésorosz külügyminiszter, valamint két tolmács vesz részt. Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint korábban szó volt arról, hogy Fiona Hill, a Nemzetbiztonsági Tanács egyik munkatársa is jelen lesz, de ezt - a The Hill című lap információi szerint heves vita után - elvetették. Hillt ugyanis - ha az orosz politikáról van szó - "héjaként" tartják számon, aki Operatív tiszt a Kremlben címmel társszerzője egy meglehetősen kritikus hangvételű Putyin-életrajznak is., így az amerikai média inkább csak találgat. Kommentárok szerintCsaknem egyöntetű az elemzők véleménye, hogy konkrét megállapodások nem születnek, a két elnök inkább csak ismerkedik egymással. Ezt erősíti meg Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó múlt héten elhangzott nyilatkozata, amely szerint a találkozónak "nem lesz speciális napirendje".Befolyásos demokrata párti törvényhozók csütörtökön nyilatkoztak arról, hogyChuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakciójának vezetője, Dick Durbin szenátor, valamint a szenátus hírszerzési, külügyi, továbbá fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságainak demokrata párti tagjai levelet intéztek Donald Trumphoz, s arra szólították fel: tegye világossá a hamburgi találkozón, hogy nem tűri el Oroszország beavatkozását az Egyesült Államok demokratikus folyamataiba. Közleményt adott ki Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti csoportjának vezetője is, szintén arra figyelmeztetve Donald Trumpot, hogy "elmulasztaná elnökként reá háruló kötelességét", ha nem hozná szóba a tavalyi választási folyamatba történt orosz beavatkozást.A Politico című lap emlékeztet arra, hogy2013-ban ugyanis, miután nyilvánosan meghívta az orosz vezetőt, hogy látogasson el a Moszkvában rendezett világszépeversenyre, Trump mikroblogbejegyzésben tette fel kérdést: vajon Putyin "az új legjobb barátom lesz-e?".