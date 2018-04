Trump katonai csapást mért szíriai célpontokra

Donald Trump amerikai elnök helyi idő szerint pénteken este 9 órakor bejelentette, hogy elrendelte a légicsapások megindítását Szíria ellen.



Az elnök a Fehér Házban a nemzethez címzett nyilatkozatában azt mondta, precíz, azaz célzott légicsapásokra adott utasítást, válaszul az április 7-én a kelet-gútai Dúma városában elkövetett vegyifegyver-támadásra.



A légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtja végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen.



A légicsapás-sorozat - amely az eddigi legnagyobb katonai akció Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen - Trump elnök bejelentésekor már folyamatban volt.



Beszédében Donald Trump azt mondta, a légicsapások célja az elrettentés vegyi fegyverek előállításától, terjesztésétől és alkalmazásától. A Dúmában elkövetett vegyifegyver-támadásról és Aszad elnökről Trump azt mondta: ezek nem egy ember tettei voltak. Ez egy szörnyeteg által elkövetett bűncselekmény volt.



Az amerikai elnök élesen bíráló szavakat fogalmazott meg Oroszország és Irán - az Aszad-rendszer két támogatója - címére is.



Irántól és Oroszországtól azt kérdezem: milyen nemzet az, amely ártatlan férfiakat, nőket, gyerekeket legyilkoló tömegmészárossal akar közösséget vállalni?



Szerinte Oroszországnak el kell döntenie, hogy ezen a sötét úton halad-e tovább, vagy csatlakozik a civilizált nemzetekhez.



Donald Trump azt is mondta, az Egyesült Államok semmilyen körülmények között nem akar meghatározatlan ideig Szíriában maradni.



Az amerikai televíziók híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be több szír helyszínen is. A brit védelmi minisztérium szerint sikeres volt az akció

Theresa May brit miniszterelnök azt mondta, korlátozott, a térségi feszültségeket nem eszkaláló akcióról van szó, amelynek



célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától



A brit védelmi minisztérium szerint a katonai létesítményben a szíriai rezsim vegyifegyver-összetevőket tárolt, megsértve az ilyen fegyverekre vonatkozó konvencióból Szíriára háruló kötelezettségeket.



A tájékoztatás szerint nagyon gondos tudományos elemzéssel határozták meg, hogy hova a legjobb célozni a Storm Shadow rakétákat a felhalmozott vegyszerek megsemmisítése végett a környező térség elszennyeződésének minimális kockázatával.



A létesítmény, amelyre a brit királyi légierőcsapást mért, távol volt minden ismert lakott területtől, és ez is csökkentette a szennyeződési kockázatot.



A tárca szerint a csapásmérés hatékonyságának részletes elemzése még tart, de az előzetes jelek arra vallanak, hogy a Storm Shadow rakéták pontossága és az aprólékos célpontkijelölési tervezés sikeres támadást eredményezett. Nem terveznek újabb támadást

Joseph Dunford amerikai vezérkari főnök a Pentagon sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy véget ért a szíriai célpontok elleni légitámadás. James Mattis védelmi miniszter hozzátette, hogy újabbat most nem terveznek, és veszteségeik nem voltak. Megpróbálták elkerülni a civil áldozatokat

James Mattis amerikai védelmi miniszter azt mondta, a szíriai légicsapások során megpróbálták elkerülni, hogy civilek is áldozatul essenek.



Szerinte az Egyesült Államok és szövetségesei sokkal erőteljesebb csapást hajtottak végre, mint tavaly.



Mint mondta, a csapásmérés egyszeri volt, és a szövetségesekkel koordinált akcióban hírszerzési információk alapján kifejezetten olyan célpontokat támadtak, ahol feltételezhetően szír vegyifegyver-készletek találhatók. A légicsapások a szíriai kormány és nem a rendszer fő támogatója, Oroszország ellen irányultak, és Bassár el-Aszad elnöknek akarnak vele "nagyon erős üzenetet" küldeni



Egyelőre nem terveznek újabb légicsapásokat, a jövőbeni válaszlépések attól függnek, hogy a szír kormány bevet-e még vegyi fegyvereket.



Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője azt mondta, az első csapások azt a kutatóintézetet célozták meg, ahol feltételezések szerint a vegyi fegyverek kifejlesztése folyik, és azt a fegyverraktárt is érintették, ahol vegyifegyver-készletek találhatók. A tábornok fontosnak tartotta azt is hangsúlyozni, hogy igyekeztek a lehető legkisebbre csökkenteni az orosz veszteséget. Izrael jogosnak tartja a szíriai rakétacsapásokat

Izrael szerint jogosak voltak a hajnali amerikai-brit-francia rakétacsapások a szíriai rezsim ellen annak "gyilkos akciói" miatt. Erről egy olyan izraeli tisztségviselő beszélt szombaton az AFP hírügynökségnek, aki kérte neve elhallgatását.



Ráadásul Szíria területéről Irán is indít támadásokat, és ezáltal Szíriát teszi ki veszélynek - tette hozzá az illető.



Joáv Galant építésügyi miniszter, aki tagja az izraeli biztonsági kabinetnek, a Twitteren azt írta:a Szíria elleni támadás "fontos üzenet a Szíria, Irán és a Hezbollah (libanoni síita szervezet) alkotta gonosz szövetségnek".



A közszolgálati rádió szerint a nyugatiak a támadás előtt értesítették róla Izraelt.

Hétfőn légitámadás érte egy szíriai támaszpontot, és a támadásban meghalt 14 katona, köztük hét iráni.Szíria, Irán és Oroszország szerint a támadást két izraeli harci gép hajtotta végre libanoni légtérből. Izrael nem ismerte el, de nem is tagadta, hogy ő tette.