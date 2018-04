Trump katonai csapást mért szíriai célpontokra

Amerikai, brit és francia harci gépek a civileket lehetőleg kímélő, célzott és pontos légicsapásokat hajtottak végre szombat hajnalban a szíriai hatalom különböző vegyifegyver-létesítményei ellen, miután Donald Trump amerikai elnök előtte nem sokkal elrendelte ezek megindítását, megtorlásul az április 7-i kelet-gútai vegyifegyver-támadásra.



A légicsapás-sorozat az eddigi legnagyobb katonai akció volt Bassár el-Aszad elnök rendszere ellen. Joseph Dunford amerikai vezérkari főnök közölte, hogy igyekeztek megkímélni Oroszországot is mindenféle veszteségtől, de Moszkvát előzetesen nem tájékoztatták a lehetséges célpontokról. Az amerikai televíziók híradásai szerint az Egyesült Államok és szövetségesei Tomahawk robotrepülőgépeket vetettek be több helyszínen is.



Theresa May brit miniszterelnök szombat hajnalban bejelentette, hogy engedélyezte a brit fegyveres erőknek "összehangolt és célzott támadások" végrehajtását Szíriában. May szerint korlátozott, a térségi feszültségeket nem eszkaláló akcióról volt szó, amelynek célja a szíriai rezsim vegyifegyver-kapacitásának leépítése, és az, hogy elrettentse a szír vezetést ilyen fegyverek használatától. May később, szombat délelőtt azt mondta: még tart a légicsapásainak kiértékelése, a brit kormány azonban "bizodalommal" kijelentheti, hogy a bevetés sikeres volt. May közölte: minden értesülést nem fedhet fel, de azt elmondhatja, hogy a múlt heti vegyi támadás estéjén több egybehangzó beszámoló szerint a szíriai rezsim helikopterét látták Dúma városa felett, és helyi források szerint egy hordóbombával hajtották végre a vegyi támadást. A brit miniszterelnök hangsúlyozta: a szíriai ellenzéki erőknek nincsenek helikopterei, és hordóbombákat sem használ.



Emmanuel Macron francia államfő szintén szombat hajnalban közölte: a szíriai rendszer átlépett egy határt a vegyi fegyverek bevetésével, és ez nem tűrhető el.



A NATO helyesli a szíriai hatalom vegyifegyver-létesítményei elleni brit, francia és amerikai légicsapásokat - közölte szombat reggel kiadott közleményében Jens Stoltenberg főtitkár.



Az orosz védelmi minisztérium szerint a szíriai légvédelem 71-et megsemmisített a bevetett 103 manőverező robotrepülőgép közül. A tárca korábban közölte, hogy az amerikai-brit-francia támadás elhárításában az orosz légvédelem szíriai eszközei nem vettek részt. A csapásnak sem katonai, sem polgári áldozatai nem voltak - tették hozzá.



A légicsapások csak anyagi kárt okoztak a damaszkuszi Barzeh kerületben lévő tudományos kutatóintézetben - jelentette a szíriai állami tévé. A kutatóintézetnek egy olyan épülete dől romba, amelyben oktatótermek és laboratóriumok vannak - tette hozzá. A SANA szíriai hírügynökség arról számolt be, hogy azokat a rakétákat, amelyeket egy homszi katonai támaszpont ellen indítottak el a nyugati gépek, eltérítette a légvédelem, és másutt becsapódva három civil sebesülését okozták. Egy szíriai katonai forrás úgy nyilatkozott a dpa hírügynökségnek, hogy hat katona megsebesült egy Homsz tartománybeli fegyverraktárt érő rakétacsapásban.



Oroszország az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezi a katonai csapás miatt - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton Moszkvában. "Oroszország a leghatározottabban elítéli a támadást Szíria ellen, ahol orosz katonák segítik a törvényes kormányt a terrorizmus elleni harcban" - mondta. Az orosz vezető agresszióval és a szíriai humanitárius helyzet súlyosbításával vádolta meg a katonai csapást végrehajtó államokat. Putyin úgy fogalmazott, hogy a katonai csapás indoklásakor az Egyesült Államok ürügyként használta fel a dúmai polgári lakosság ellen elkövetett vegyifegyver-támadást, amely szerinte megrendezett volt.



Utcai demonstrációkat tartottak több százan szombaton Damaszkusz főbb terein, így mutatva meg, hogy dacolnak a hajnali amerikai-brit-francia légicsapásokkal - jelentette az AP hírügynökség tudósítója a helyszínről. Az emberek a győzelem jelét mutatták, kitartóan tülköltek autóikkal, szíriai, iráni és orosz zászlókat lengettek. Hangszórókból hazafias énekek szóltak.



Határozottan elítélte a légicsapásokat az iráni külügyminisztérium. A tárca szerint az Egyesült Államokat és szövetségeseit terheli majd a felelősség a katonai akció következményeiért a térségben "és azon túl". Reagált a katonai akcióra a Hezbollah is. A szíriai rezsimet támogató libanoni síita milícia a nemzetközi jog kirívó megsértésének nevezte a légicsapásokat. Ugyanakkor azt hangoztatta, hogy a Szíria elleni amerikai "háború" nem éri el a célját.



Ali Hamenei ajatolláh, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szombati beszédében bűncselekménynek nevezte a légicsapást. "Az Egyesült Államok és szövetségesei semmiféle eredményt nem fognak elérni a Szíriában elkövetett bűntettekkel" - mondta az ajatollah.



A szíriai kormányerők állítólagos dúmai vegyifegyver-támadására adott "helyénvaló válasznak" minősítette a török külügyminisztérium szombati közleményében az amerikai vezetésű koalíció által éjjel végrehajtott légicsapásokat. A tárca hangsúlyozta, hogy Ankara megelégedettséggel fogadja a nyugati országok fellépését.



Izrael szerint jogosak voltak a hajnali amerikai-brit-francia rakétacsapások a szíriai rezsim ellen annak "gyilkos akciói" miatt. Erről egy olyan izraeli tisztségviselő beszélt szombaton az AFP hírügynökségnek, aki kérte neve elhallgatását.



Önmérsékletre intette "a rendkívül kényes körülmények közepette" az ENSZ tagállamait a világszervezet főtitkára a légicsapásokat követően, és felszólította őket, hogy tartsák magukat a nemzetközi joghoz. António Guterres hangsúlyozta: elejét kell venni a helyzet eszkalálódásának és a szíriai nép további szenvedésének.