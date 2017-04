Trump katonai csapást fontolgat Szíriában

Elsőként a CNN hírtelevízió jelentette, meg nem nevezett forrásokra hivatkozva, hogy Donald Trump katonai akciót fontolgat Szíriában, válaszul az idlíbi gáztámadásra. A televízió információi szerint az elnök a kongresszus néhány tagjával beszélgetve jelezte szándékát, bár hozzátette, hogy döntésében mindenképpen James Mattis védelmi miniszter álláspontjára támaszkodik majd.



Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) hírei szerint a Fehér Ház már átfogó és részletes megbeszéléseket folytat a Pentagonnal a katonai csapásról. A rádió - a Fehér Ház meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva - azt jelentette, hogy szó lehet a szíriai légierő ellehetetlenítéséről is. Donald Trump úton van Floridába, ahol a Mar-a-Lago villában Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytat két napig tartó megbeszéléseket. Már Floridában tartózkodik Rex Tillerson külügyminiszter - ő fogadta a kínai elnököt a repülőtéren - és Trumppal együtt utazik James Mattis védelmi miniszter is. Trump és Mattis várhatóan Floridában vitatja meg a szíriai helyzetet és dönt az esetleges katonai lépésekről.



Donald Trump az elnöki különgépen vele utazó riportereknek cáfolta a CNN értesüléseit, miszerint kongresszusi politikusokkal beszélt volna várható katonai lépésekről. Az Aszad elmozdítására vonatkozó kérdések ellenére sem bocsátkozott részletekbe, csak annyit szögezett le: "ami Szíriában történt, tragédia az emberiség számára". Majd Aszad elnökre célozva hozzátette: "Úgy vélem, ő irányítja a dolgokat, tehát valaminek történnie kell".



Még az elnök megérkezée előtt rövid sajtónyilatkozatot tett a Floridában jelenlévő újságíróknak Rex Tillerson. A külügyminiszter tartózkodott attól, hogy a várható amerikai lépésekről beszéljen. Ismét Aszad elnök felelősségét említette, és újólag felvetette, hogy Oroszországnak át kellene gondolnia a damaszkuszi rendszer támogatását. "Nagyon fontos, hogy az orosz kormányzat gondosan fontolóra vegye az Aszad-rezsimnek nyújtott támogatása folytatását" - fogalmazott a külügyminiszter.



Trump elnök szerdán, a II. Abdalláh jordániai királlyal közösen tartott sajtókonferenciáján beszélt arról, hogy az idlíbi gáztámadás, kivált a haldokló gyermekek látványa mélyen megrendítette őt és megváltoztatta a Bassár el-Aszad szíriai elnökről alkotott eddigi véleményét, illetve a szíriai helyzet megítélésben eddig tanúsított álláspontját is. Korábban ugyanis mind Trump elnök, mind Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet azt hangoztatta a nyilvánosság előtt, hogy Washington prioritásai megváltoztak és már nem tartja szükségesnek Aszad elnök eltávolítását és a rendszerváltozást Szíriában.



Csütörtökön este Mike Pence alelnök a Fox televíziónak adott interjújában a többi között arról beszélt, hogy a vegyifegyver-támadás ügyében "minden bizonyíték az Aszad-rendszer felelősségére utal", és leszögezte, hogy "minden megoldás az asztalon van". Az alelnök kitért arra is, hogy bár Washington reményei szerint az ENSZ cselekszik Szíria ügyében, de az amerikai kormányzatnak megvannak a maga "opciói".



Tiillerson külügyminiszter szerdán ugyancsak Aszad elnököt okolta a gáztámadásért és felvetette Oroszország felelősségét is. Az amerikai diplomácia irányítója szerdán este telefonon is egyeztetett az ügyben Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.