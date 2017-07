Trump idősebb fiát az Oroszországhoz fűződő kapcsolatairól hallgatja meg a szenátus

Meghallgatják Donald Trump amerikai elnök idősebb fiát, ifjabb Donald Trumpot az Oroszországhoz fűződő kapcsolatairól szerdán a washingtoni törvényhozásban, miután a hét elején Donald Trump vejét kérdezték ki a témában.A kongresszus bizottságai Donald Trump elnök belső köreit vizsgálják a héten, de veje és tanácsadója,. Annál is kevésbé, mert Kushner meghallgatása hétfőn a szenátus hírszerzési bizottságában, majd kedden a képviselőház hasonló bizottságában zárt ajtók mögött folyt, s maga Kushner elismerte ugyan, hogy a tavalyi elnökválasztási kampány idején és közvetlenül a választás után is voltak orosz kapcsolatfelvételei, de ezeket jelentékteleneknek vagy rutinszerűeknek minősítette, azt állítva, hogy nem tett "semmi helytelent"., Donald Trump volt kampánytanácsadójaNatalja Veszelnyickaja terhelő adatokat és dokumentumokat ígért a Trump-kampánytörzsnek Hillary Clintonról, a demokraták elnökjelöltjéről és kampányáról, Kushner, ifjabb Trump és Manafort pedig kapva kapott az alkalmon.

Oroszokkal találkozni nem bűncselekmény - írják amerikai kommentátorok, de hozzáteszik: baklövés volt. Ráadásul e találkozót az érintettek elhallgatták, amikor számot kellett volna adniuk róla. De nemcsak erről a megbeszélésről, hanem más orosz tisztségviselőkkel, vagy az orosz gazdasági szféra képviselőivel tartott egyeztetéseikről is hallgattak. Illetve: először cáfolták, majd amikor nyilvánosságra kerültek a bizonyítékok, elismerték - tették hozzá a hírmagyarázók.Így tett ifjabb Donald Trump is.Az amerikai sajtóban Russiagate-nek is elnevezett szövevényes. Eddigi információk szerint ő nem egyeztetett Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövettel, mint például Michael Flynn, a menesztett nemzetbiztonsági tanácsadó vagy Jeff Sessions igazságügyi miniszter, és a sógorától, Jared Kushnertől eltérően ő nem találkozott a Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz nagyon közelállónak mondott Szergej Gorkov orosz bankárral, az állami Vnyesekonombank vezetőjével, ésAzakkor került az intenzív vizsgálódás célkeresztjébe, amikor kiderült, hogy találkozott Veszelnyickaja ügyvédnővel., amelyet a találkozót összehozó, Rob Goldstone nevű ismerősével folytatott. Az ifjabb Trump hozzátette azonban, hogy apja, aki akkor még elnökjelölt volt, egyáltalán nem tudott a megbeszélésekről. Ez az állítás elemzők szerint nem túl életszerű, és kevesen adnak neki hitelt.Megfigyelők azt valószínűsítik, hogy ifjabb Donald Trump nem sok részlettel szolgál majd a Trump-kampány vélelmezett orosz kapcsolatairól.Sokkal több mondanivalója lenne Paul Manafort volt kampánymenedzsernek. Hiszen korábban Viktor Janukovics volt ukrán elnök tanácsadója volt, több orosz oligarcha mellett dolgozott, és kiterjedt a kapcsolatrendszere Moszkvában. Szerdán neki is meg kellene jelennie a szenátusi bizottság előtt, kedden azonban hosszas egyeztetések után közölte: nem hajlandó a nyílt meghallgatáson részt venni. A bizottság kedden idézést küldött neki, büntetés terhe melletti megjelenésre kötelezte volna, de kedd estére - a Politico című lap jelentése szerint - visszavonta az idézést. Manafort ugyanis megjelent a szenátus hírszerzési bizottsága előtt, és zárt ajtók mögött - szóvivője szerint - "minden kérdésre részletes és kielégítő választ adott". Majd elkezdte továbbítani a kért adatokat és dokumentumokat.Manafortnak ugyan - éppen a Moszkva-barát Janukovicshoz fűződő kapcsolatai miatt - tavaly augusztusban Donald Trump kampánycsapata búcsút intett, de az amerikai sajtóban idézett hírszerzési jelentések szerint nem távolodott el Donald Trump belső köreitől. Az ő feljegyzései az amerikai közszolgálati rádió (NPR) kedd esti összeállítása szerint minden bizonnyal sok érdemleges információt tartalmaznak.