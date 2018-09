Trump főbírójelöltje ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza

Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába jelölt, szexuális zaklatással megvádolt bíró. A jelölt a szenátus igazságügyi bizottságának csütörtöki meghallgatásán mondta ezt, miután korábban ugyanott felszólalt Christine Blasey Ford, aki megvádolta Kavanaugh-t.



Az 53 éves Brett Kavanaugh azt hangsúlyozta, a vádak családját és jó hírnevét teljesen és véglegesen tönkretették. Újfent ártatlanságát hangsúlyozta, mint mondta, "ez a meghallgatási eljárás nemzeti szégyenné vált". Nem hagyja magát megfélemlíteni - tette hozzá.



Azt mondta, hogy egy megszervezett és kitervelt lejárató kampány áldozata. "A végső szavazáson legyőzhetnek, de sosem fognak arra rávenni, hogy feladjam"- tette hozzá.



Szerinte a gyanúsítgatás részben egyeseknek a Donald Trump elnök és a 2016-os választások eredményével szemben érzett haragjára vezethető vissza.



Kavanaugh határozottan tagadta Christine Blasey Ford pszichológus professzor vallomásában elhangzottakat. Hangsúlyozta, "sosem volt sem szexuális, sem más fizikai kapcsolatban" vele.



Az 51 éves nő korábbi bizottsági meghallgatását részletekbe menően beszélt a diákkorában, 1982-ben történt zaklatásról. Állítása szerint Brett Kavanaugh és egyik barátja betuszkolta őt egy szobába, ahol rátámadtak, Kavanaugh megpróbálta levetkőztetni és megerőszakolni, betapasztotta a száját. Egy ponton úgy érezte, az élete forog veszélyben. Meghallgatásán Ford kijelentette: száz százalékosan biztos abban, hogy Kavanaugh volt támadója.



Christine Blasey Ford mellett két másik nő is szexuális zaklatással vádolja a bírót, aki tagadja az ellene felhozott vádakat.



Trump kiállt főbírójelöltje mellett a szenátusi meghallgatás után



Donald Trump amerikai elnök ismét kiállt a szexuális zaklatással gyanúsított főbírójelöltje, Brett Kavanaugh mellett percekkel azután, hogy véget ért a jelölt és a vádlója maratoni meghallgatása a szenátus igazságügyi bizottságában.



"Kavanaugh bíró pontosan azt mutatta Amerikának, amiért én őt jelöltem. Tanúvallomása erőteljes, őszinte és lebilincselő volt. A demokraták kutakodása és romboló stratégiája szégyenletes, és ezt az eljárás teljes szégyen, késleltetésre, obstrukcióra és ellenállásra irányuló erőfeszítés volt. A szenátusnak szavaznia kell" - írta Twitter-üzenetében Trump.



Az elnök alig néhány perccel azután üzente ezt, hogy véget ért az szenátus igazságügyi bizottságában Kavanaugh és vádlója, Christine Blasey Ford pszichológus professzor kilenc órán át tartó meghallgatása, amelyet az amerikai hírtelevíziók élőben közvetítettek.



Először az 51 éves nőt hallgatták meg, aki részletekbe menően beszélt a diákkorában, 1982-ben történt esetről. Állítása szerint Brett Kavanaugh és egyik barátja részegen betuszkolta őt egy szobába, ahol rátámadtak, Kavanaugh megpróbálta levetkőztetni és megerőszakolni, betapasztotta a száját. Egy ponton úgy érezte, az élete forog veszélyben. Meghallgatásán Ford kijelentette: száz százalékosan biztos abban, hogy Kavanaugh volt a támadója. Arról is beszélt, hogy az akkor történtek azóta is kísértik őt, klausztrofóbiás tünetei lettek, gyakran esett pánikba, poszttraumás stressz lépett fel nála. A pszichológus professzor, aki a Stanford Egyetemen is kutat, megrendülten beszélt, de rendkívül határozottnak tűnt a Kavanaugh-val kapcsolatos vádjait illetően és azt állította, száz százalékig kitart az általa mondottak mellett, biztos abban, hogy ő bántalmazta.



Brett Kavanaugh a hosszú órákig tartó meghallgatáson eskü alatt ártatlannak mondta magát, többször tagadta, hogy Fordot vagy bárki mást szexuálisan zaklatott volna. Ő is száz százalékra fogadkozott, hogy a Ford által említett eset nem történt meg, legalábbis nem vele. Leszögezte, hogy nem lép vissza a jelöltségtől. Az 53 éves jelölt elcsukló hangon arról beszélt, hogy a vádak családját és jó hírnevét teljesen és mindenkorra megtépázták. Az ellene folytatott eljárás nemzeti szégyenné vált szerinte. Többször összeszólalkozott az őt kérdező demokrata szenátorokkal, és azt hangoztatta, hogy ő egy "kitervelt és megszervezett politikai csapás" áldozata. "A végső szavazáson legyőzhetnek, de sosem fognak arra rávenni, hogy feladjam" - tette hozzá. Kavanaugh szerint a gyanúsítgatás részben a Donald Trump és a 2016-os megválasztása miatti haragra vezethető vissza, és "a Clintonék nevében" forralt bosszúnak tudható be.



A szünetekkel többször megszakított, kemény és indulatos vitákkal tarkított maratoni meghallgatáson többször egymással szálltak vitába a republikánus és a demokrata párti szenátorok, szinte tapintható volt a megosztottság pártvonalak mentén. Míg például a demokrata párti Dianne Feinstein azt mondta, hogy a meghallgatás Kavanaugh bíró "állásinterjúja", a republikánus Lindsey Graham azzal vágott vissza, hogy "ez nem állásinterjú, hanem maga a pokol". Míg a republikánus szenátorok jellemzőek inkább Kavanaughnak hittek, és együttérzően beszéltek arról, hogy milyen szörnyűségeken kell keresztülmennie neki és a családjának, a demokraták hitelesnek, bátornak és hősiesnek mondták Ford tanúvallomását, és megpróbálták kétségbe vonni Kavanaugh szavahihetőségét, fiatalkori kilengésein lovagoltak. Többször pedzegették, hogy saját nevének tisztázása érdekében Kavanaugh-nak magának kéne kérnie a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) arra, hogy derítsen fényt a törtétekre, és kérnie kell a vizsgálat végéig a főbírói kinevezés elhalasztását. Kavanaugh kitérő választ adott ezekre a felvetésekre, de a szenátorok között is vita támadt arról, hogy miként kell eljárni.



Hírügynökségi jelentések szerint a bizottság várhatóan pénteken szavaz Kavanaugh jelöléséről, és a jövő hét elején lesz a szavazás az ugyancsak szűk republikánus többségű szenátusban. Elemzők szerint Kavanaugh sorsa azoknak a republikánus szenátoroknak a kezében van, akik nyilvánosan még foglaltak állást.



Az 53 éves Brett Kavanaugh a washingtoni fellebbviteli bíróság bírája. Donald Trump elnök - akinek elnökségét ugyancsak szexbotrányok kísérik - a nyáron jelölte a konzervatív nézeteiről ismert bírát a legfelsőbb bíróságra, miután Anthony Kennedy főbíró bejelentette visszavonulását. A személye körüli vita tétjét növeli, hogy az Egyesült Államokban november elején úgynevezett félidős választásokat tartanak, újraválasztják a képviselőház egészét és a szenátus harmadát.