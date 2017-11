Trump fia közvetlen kapcsolatban állt a WikiLeaksszel az elnökválasztás előtt

Ifjabb Donald Trump 2016 szeptembere és 2017 júliusa között folytatott levelezéséről a The Atlantic című amerikai folyóirat cikkezett először hétfőn.



A demokraták azt hangoztatták: ez egy újabb bizonyíték arra, hogy Trump kampánystábja a WikiLeaks közvetítésével kapcsolatot tartott fenn Moszkvával. A WikiLeaks szivárogtatta ki Hillary Clinton demokrata elnökjelölt levelezését az elnökválasztási kampány finisében, amelyet eredetileg egy orosz hackerakció keretében sikerült megszerezni.



"Ez egy újabb jele annak, hogy Trump kampánystábja a legmagasabb szinteken hajlandó volt elfogadni külföldi segítséget" - idézte a Bloomberg amerikai hírügynökség Adam Schiff demokrata képviselőt, a hírszerzési bizottság tagját.



A Trump-fiú igyekezett kisebbíteni a hír jelentőségét arra hivatkozva, hogy a WikiLeaksszel folytatott magánjellegű kommunikációja ismert volt az illetékes kongresszusi bizottságok előtt. A hír felröppenése után a Twitteren is megosztotta teljes levélváltását a portállal. Bár nem utasította vissza a WikiLeaks megkeresését, ifjabb Trump üzeneteinek lényege kimerült az udvariaskodásban és visszafogott érdeklődésben.



A WikiLeaks részéről annál nagyobb volt az érdeklődés. Az aktivisták fián keresztül igyekeztek javaslatokat tenni az akkori republikánus elnökjelöltnek. A többi között arra kérték ifjabb Trumpot, hogy biztonságos csatornákon keresztül küldje el nekik apja adóbevallását, amelyet aztán kiszivárogtathatnak. Erre szerintük azért lett volna szükség, hogy erősítsék a WikiLeaks pártatlanságáról alkotott képet, így nagyobb legyen a Clinton-anyagok körüli botrány. Az oldalt alapító Julian Assange hétfőn a Twitteren azt írta, nem tudja megerősíteni a levelezés hitelességét.



Alan Futerfas, az ifjabb Trump ügyvédje hétfői közleményében hangsúlyozta: "magabiztosan állíthatjuk, hogy nem aggódunk a dokumentumok miatt, és bármilyen velük kapcsolatos kérdést könnyedén megválaszoltunk a megfelelő fórumon".



Mike Pence alelnök elhatárolódott a történtektől.



"Az alelnök nem tudott róla, hogy bárki is kapcsolatban állt a WikiLeaksszel, aki részt vett a kampányban" - mondta Alyssa Farah, a politikus szóvivője, aki szerint Pence is a sajtóból értesült az ügyről.