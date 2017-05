Trump: ˝fergeteges˝ nap volt Szaú-Arábiában

Donald Trump amerikai elnök "fergetegesnek" minősítette első külföldi hivatalos körútjának első, szaúd-arábiai napját, amelyen, mint mondta, az amerikai kormány és a magánszektor által kötött szerződések "fantasztikus befektetéseket" fognak eredményezni az Egyesült Államokban.



Donald Trump és Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király egy sor megállapodást írt alá szombaton, amelyek bebetonozzák a két ország katonai és gazdasági együttműködését - írta az AP. A hadiipari megállapodások várakozások szerint több tízezer új munkahelyet teremtenek az amerikai védelmi iparban. Az azonnal életbe lépő fegyvervásárlási szerződések értéke 110 milliárd dollár, míg 10 éves távlatban Szaúd-Arábia összesen 350 milliárd dollár értékben fog amerikai fegyvereket vásárolni. A csomagban páncélosok, hadihajók, légvédelmi rendszerek, radar- és távközlési eszközök, valamint kiberbiztonsági technológia szerepel.



A védelmi eszközök és szolgáltatások célja a biztonság növelése az Arab-öbölben az "iráni agresszió" ellen - közölte a Fehér Ház. További cél a térségbeli terrorellenes műveletekhez való szaúdi hozzájárulás erősítése és ezzel az amerikai fegyveres erők tehermentesítése.



Donald Trump a legmagasabb szaúdi civil kitüntetést vehette át a szaúdi királytól. A vendéglátó szerint az amerikai elnök "a térség és a világ biztonságának és stabilitásának erősítésével" érdemelte ki a kitüntetést. Ugyanezt a kitüntetést megkapta korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök, Theresa May brit miniszterelnök és Trump hivatali elődje, Barack Obama is.



Rex Tillerson amerikai külügyminiszter és szaúdi kollégája, Adel al-Dzsuber Rijádban közös sajtóértekezletet tartott, amelyen mindketten bírálták Iránt a külföldi fegyvereseknek nyújtott támogatásért olyan országokban, mint Jemen, Irak és Szíria, valamint elítélték Teherán nukleáris ambícióit. Egy kérdésre válaszolva Tillerson azt mondta, hogy nem tervez tárgyalást Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszterrel, de nem is zárta ki azt, ha "eljön az ideje".



A hírügynökségi jelentések kiemelik, hogy Trump felesége, Melania és leánya, Ivanka, akik elkísérik az elnököt első külföldi körútján, a szaúd-arábiai látogatás alatt nem viseltek fejkendőt, noha két évvel ezelőtt Trump élesen bírálta ugyanezért az akkori first ladyt, Michelle Obamát, aki szintén nem viselt fejkendőt, amikor 2015 januárjában férjével együtt Szaúd-Arábiában járt. A sivatagi királyság szigorú muzulmán öltözködési előírásai szerint a szaúdi nőktől és a látogatók többségétől megkívánják a fejkendő viselését, de ez a külföldiekre nem kötelező, és a legtöbb nyugati látogató nem is tartja be. Theresa May brit kormányfő és Angela Merkel német kancellár sem viselt fejkendőt szaúdi látogatásán, viszont Laura Bush, George W. Bush korábbi elnök felesége rövid időre felvett egy ajándékba kapott kendőt. Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter és elnökjelölt sem fedte el fejét szaúdi látogatásain.