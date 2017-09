Trump Észak-Korea teljes megsemmisítéséről beszélt az ENSZ közgyűlésén

Guterres: a világ nem rohanhat vakon háborúba Észak-Koreával



A nukleáris konfliktus veszélye nem elvont veszély, "nem szabad vakon háborúba rohannunk" Észak-Koreával - figyelmeztetett António Guterres ENSZ-főtitkár a világszervezet Közgyűlése 72. ülésszakának kedden kezdődött általános vitáján.



A januárban hivatalba lépett ENSZ-főtitkár, aki első ízben mondott beszédet az ENSZ Közgyűlésében, az észak-koreai válság politikai megoldását szorgalmazta. Észak-Korea sorozatos kísérleti atomrobbantásai és ballisztikus-rakétakísérletei után - amelyek célja Phenjan állítása szerint, hogy nagy hatótávolságú, atomtöltetű rakétával képes legyen elérni az Egyesült Államokat területét -, Donald Trump amerikai elnök katonai fellépést helyezett kilátásba.



Guterres felszólította a világszövegség tagállamait, hogy tartsák be a Biztonsági Tanács határozatait, amely kilenc alkalommal sújtotta büntetőintézkedésekkel Phenjant 2006 óta.



Egyúttal felszólította a világ kormányait, valósítsák meg a párizsi klímaegyezényt. Eleget tudunk az éghajlatváltozásról, a tudomány megcáfolhatatlan, véget kell vetni az üvegházhatású gázok öngyilkos kibocsátásának - mondta a főtitkár. A menekültválsággal kapcsolatban Guterres - az ENSZ volt menekültügyi főbiztosa - hangsúlyozta: az országoknak jogukban áll megvédeniük a határaikat, de védeni kell a menekültek és bevándorlók jogait is, a menekültkérdés pedig nemzetközi felelősségvállalással oldható meg.



A főtitkár "fájdalmát fejezte ki annak láttán, ahogyan a menekülteket és bevándorlókat összemossák és bűnbaknak tüntetik fel, és ahogyan egyes politikai szereplők választási haszonszerzés céljából haragot szítanak ellenük".



Guterres felszólította Mianmart, vessen véget a moszlim rohingja kisebbség elleni "üldöztetés, hátrányos megkülönböztetés, radikalizálás és erőszakos megtorlás ördögi körének", ami elől több mint 400 ezer rohingja menekült a szomszédos Bangladesbe. Szorgalmazta azt is, hogy engedjék be az ENSZ-t és a humanitárius szervezeteket a rohingják lakta nyugat-mianmari Arakán szövetségi államba, hogy segítséget nyújthassanak a rászorulóknak.



Trump: Észak-Koreát teljes megsemmisülés fenyegeti



Donald Trump amerikai elnök kedden figyelmeztette Phenjant, teljes megsemmisülés fenyegeti, ha az Egyesült Államoknak meg kell magát védenie.



Trump szerint "az Egyesült Államoknak nem lesz más választása, mint teljesen lerombolni Észak-Koreát".



Az ENSZ-közgyűlés 72. ülésszakának általános vitájában első ízben felszólaló amerikai elnök kijelentette: Washington a harci cselekmények kiszélesedésének megakadályozására, valamint a politikai rendezésre törekszik Szíriában.



Trump ismételten "szégyennek" nevezte az Iránnal a hat nagyhatalom által 2015-ben megkötött szerződést, amelynek értelmében a gazdaságát sújtó szankciók fokozatos feloldásáért cserébe Teherán polgári célokra korlátozza atomprogramját.