Trump erősíteni szeretné a kapcsolatokat az Egyesült Királysággal

Az új amerikai kormány erősíteni szeretné kapcsolatait az Egyesült Királysággal - hangsúlyozta Donald Trump elnök pénteken Washingtonban a brit kormányfővel Theresa Mayjel folytatott tárgyalások után.



A találkozót követő közös sajtóértekezleten Trump kijelentette, hogy nemcsak erősíteni szeretné, hanem szeretné megújítani is az amerikai-brit kapcsolatokat, és a jövőben szoros együttműködésre törekszik Londonnal.



Theresa May a sajtóértekezleten úgy fogalmazott: "egységesek vagyunk a NATO fontosságának elismerésében és az atlanti szövetség iránti elkötelezettségünkben".



A brit miniszterelnök elmondta, hogy az amerikai elnökkel megvitatták az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni küzdelem fontosságát. Mindketten fontosnak tartják a közös küzdelmet a kibertérben is - jelentette ki, hangsúlyozva, hogy országa szerint a NATO-t megfelelően fel kell szerelni a kiberháború megvívásához.



Theresa May II. Erzsébet királynő nevében meghívta az amerikai elnököt és hitvesét a szigetországba.